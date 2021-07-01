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Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей
Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:04
2021-07-01T11:04
2021-07-01T11:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в отношении несовершеннолетних.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК РФ отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. В ходе расследования таких преступлений следователями достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора.Отмечалось, что речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.К подследственности следователей закон также относит дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.По мнению депутатов, принятие закона позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование личности потерпевшего.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество
Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей
СК предоставили право проводить предварительное расследование преступлений против детей
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, предоставляющий СК
право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК РФ
отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. В ходе расследования таких преступлений следователями достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора.
"Предлагается предоставить следователям Следственного комитета Российской Федерации право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК, в случае их выявления в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних", - говорилось в пояснительной записке.
Отмечалось, что речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.
К подследственности следователей закон также относит дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.
По мнению депутатов, принятие закона позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование личности потерпевшего.