https://ria.ru/20210701/prestupleniya-1739365834.html

Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей

Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о предрасследовании СК преступлений против детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:04

2021-07-01T11:04

2021-07-01T11:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в отношении несовершеннолетних.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК РФ отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. В ходе расследования таких преступлений следователями достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора.Отмечалось, что речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.К подследственности следователей закон также относит дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.По мнению депутатов, принятие закона позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование личности потерпевшего.

https://ria.ru/20200922/deti-1577605048.html

https://ria.ru/20191015/1559822049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество