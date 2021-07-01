https://ria.ru/20210701/pozhar-1739349563.html

В старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" вспыхнул пожар

В старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.07.2021

В старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" вспыхнул пожар

Пожар возник на территории старейшего в Армении заповедника "Хосровский лес", сообщили в четверг в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:18

2021-07-01T09:18

2021-07-01T09:18

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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Пожар возник на территории старейшего в Армении заповедника "Хосровский лес", сообщили в четверг в пресс-службе МЧС."Сигнал о возгорании на территории Хосровского государственного заповедника поступил 30 июня в 18.52 (17.52 мск)… На разных участках общей площадью около 7 тысяч квадратных метров горит трава, торф и можжевельник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что с огнем борются 81 пожарный-спасатель и 30 сотрудников заповедника. На месте находятся директор спасательной службы МЧС полковник Армен Гаспарян.Расположенный в Араратской области Армении Хосровский заповедник уже горел в августе 2017 года. Огнем были охвачены сотни гектаров. В связи с этим правительство Армении направило запрос российской стороне с просьбой о помощи в борьбе с пожаром. В тот же день самолет Ил-76 МЧС России, оснащенный выливными авиационными приборами, вылетел в Ереван. Благодаря работе Ил-76 заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды.Хосровский лес появился в IV веке нашей эры благодаря армянскому царю Хосрову III Аршакиду. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 - эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы и дикие голуби.

https://ria.ru/20210622/pozhar-1738022423.html

https://ria.ru/20200826/utrish-1576318215.html

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