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Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут"
Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут" - РИА Новости, 01.07.2021
Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут"
Российский политолог Андрей Сидорчик набросился на украинского журналиста Дмитрия Галкина во время съемок ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:17
2021-07-01T19:17
2021-07-01T20:23
евгений попов
россия-1 (телеканал)
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский политолог Андрей Сидорчик набросился на украинского журналиста Дмитрия Галкина во время съемок ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". Об инциденте стало известно благодаря ведущему Евгению Попову: он опубликовал кадры конфликта в телеграме. На ролике видно, как Сидорчик подбежал к Галкину и облил его водой. "Все произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросил покинуть студию обоих экспертов", — написал ведущий. Сидорчик ушел сразу после замечания Попова, Галкина пришлось попросить дважды. Ведущий добавил, что в причинах стычки разобрались после эфира.
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евгений попов, россия-1 (телеканал), общество