https://ria.ru/20210701/potasovka-1739478028.html

Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут"

Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут" - РИА Новости, 01.07.2021

Российский эксперт облил водой украинского политолога в студии "60 минут"

Российский политолог Андрей Сидорчик набросился на украинского журналиста Дмитрия Галкина во время съемок ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:17

2021-07-01T19:17

2021-07-01T20:23

евгений попов

россия-1 (телеканал)

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский политолог Андрей Сидорчик набросился на украинского журналиста Дмитрия Галкина во время съемок ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". Об инциденте стало известно благодаря ведущему Евгению Попову: он опубликовал кадры конфликта в телеграме. На ролике видно, как Сидорчик подбежал к Галкину и облил его водой. "Все произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросил покинуть студию обоих экспертов", — написал ведущий. Сидорчик ушел сразу после замечания Попова, Галкина пришлось попросить дважды. Ведущий добавил, что в причинах стычки разобрались после эфира.

https://ria.ru/20190416/1552722453.html

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2021

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евгений попов, россия-1 (телеканал), общество