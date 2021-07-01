https://ria.ru/20210701/posobiya-1739448828.html

В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия

В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия - РИА Новости, 01.07.2021

В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия

В Подмосковье семьи с детьми и беременные женщины могут оформить новые президентские выплаты с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:00

2021-07-01T17:00

2021-07-01T17:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье семьи с детьми и беременные женщины могут оформить новые президентские выплаты с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области."Сегодня заработали две новые президентские меры соцподдержки – это ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Она уточнила, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения - это 13 580 рублей."Выплату неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет могут получить семьи, в которых родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести, а также если в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума – 6,7 тысяч рублей ежемесячно. Беременным женщинам, которые встали на учёт до 12 недель беременности, будет предоставляться выплата в размере 7,4 тысяч рублей – это половина прожиточного минимума трудоспособного взрослого", – пояснила Каклюгина.

https://na.ria.ru/20210630/kaklyugina-1739284445.html

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московская область (подмосковье), семья, общество