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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210701/posobiya-1739448828.html
В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия
В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия - РИА Новости, 01.07.2021
В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия
В Подмосковье семьи с детьми и беременные женщины могут оформить новые президентские выплаты с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:00
2021-07-01T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
семья
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье семьи с детьми и беременные женщины могут оформить новые президентские выплаты с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области."Сегодня заработали две новые президентские меры соцподдержки – это ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Она уточнила, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения - это 13 580 рублей."Выплату неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет могут получить семьи, в которых родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести, а также если в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума – 6,7 тысяч рублей ежемесячно. Беременным женщинам, которые встали на учёт до 12 недель беременности, будет предоставляться выплата в размере 7,4 тысяч рублей – это половина прожиточного минимума трудоспособного взрослого", – пояснила Каклюгина.
https://na.ria.ru/20210630/kaklyugina-1739284445.html
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московская область (подмосковье), семья, общество

В Подмосковье беременные и семьи с детьми могут оформить новые пособия

17:00 01.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье семьи с детьми и беременные женщины могут оформить новые президентские выплаты с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Сегодня заработали две новые президентские меры соцподдержки – это ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Она уточнила, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения - это 13 580 рублей.
"Выплату неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет могут получить семьи, в которых родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести, а также если в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума – 6,7 тысяч рублей ежемесячно. Беременным женщинам, которые встали на учёт до 12 недель беременности, будет предоставляться выплата в размере 7,4 тысяч рублей – это половина прожиточного минимума трудоспособного взрослого", – пояснила Каклюгина.
Молодые люди во время Дня открытых дверей факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 17:55
Каклюгина рассказала о бюджетных местах в колледжах Подмосковья
 
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