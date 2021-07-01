https://ria.ru/20210701/posobiya-1739334540.html

Утверждены правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Утверждены правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам - РИА Новости, 01.07.2021

Утверждены правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:39

2021-07-01T01:39

2021-07-01T07:47

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей.Постановлением утверждаются перечень документов для назначения ежемесячного пособия, а также формы заявления о назначении пособия.

https://ria.ru/20210615/putin-1737120613.html

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2021

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россия, михаил мишустин, общество