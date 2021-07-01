Утверждены правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам
01:39 01.07.2021 (обновлено: 07:47 01.07.2021)
Премьер-министр Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей.
"Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", - говорится в документе.
Постановлением утверждаются перечень документов для назначения ежемесячного пособия, а также формы заявления о назначении пособия.
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