https://ria.ru/20210701/posobie-1739331133.html

В России стартует прием заявлений на пособие одиноким родителям

В России стартует прием заявлений на пособие одиноким родителям - РИА Новости, 01.07.2021

В России стартует прием заявлений на пособие одиноким родителям

Прием заявлений на пособие родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также оказавшимся в сложной ситуации беременным женщинам... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:18

2021-07-01T00:18

2021-07-01T01:46

россия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявлений на пособие родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также оказавшимся в сложной ситуации беременным женщинам стартует в России с 1 июля.Размер пособий для родителей одиночек будет равняться 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Претендовать на него могут те, у кого семейный доход ниже прожиточного минимума. При этом будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, которая будет учитывать наличие жилья и автомобилей, а также финансовые накопления.Кроме того, пособие будет назначаться при наличии у взрослых членов семьи заработка или в случае, если дохода нет по объективным жизненным обстоятельствам.Пособия будут назначать на год и продлевать по заявлению, его будут индексировать 1 января в соответствии с изменением размера регионального прожиточного минимума на ребенка.Пособие для будущих мам будет распространяться на женщин, вставших на учет в первые три месяца беременности, если доход на каждого члена их семьи не превышает прожиточного минимума. Назначать его также будут с учетом комплексной оценки нуждаемости и при действии "Правила нулевого дохода".Получить пособие смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заверил, что средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить."В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем", - сказал глава государства.В пресс-службе правительства ранее сообщали, что спецвыплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, будут составлять порядка 6,3 тысячи рублей, а родителям-одиночкам — около 5,5 тысячи рублей в месяц.

https://ria.ru/20210701/posobiya-1739334540.html

https://ria.ru/20210628/posobiya-1738852348.html

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