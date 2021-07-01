https://ria.ru/20210701/poslableniya-1739330177.html

Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений

Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений - РИА Новости, 01.07.2021

Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений

Банк России с 1 июля свернул часть принятых во время пандемии для поддержки кредитных организаций послаблений - к этой дате банки должны в полном объемы... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:10

2021-07-01T00:10

2021-07-01T00:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля свернул часть принятых во время пандемии для поддержки кредитных организаций послаблений - к этой дате банки должны в полном объемы сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным россиянам и небольшому бизнесу и реструктурированным из-за пандемии, следует из свободной таблицы мер ЦБ по ограничению последствий коронавирусной инфекции.Регулятор весной прошлого года с началом распространения в стране коронавируса начал вводить послабления в банковском секторе, которые были направлены на поддержку россиян и предприятий, столкнувшихся со снижением доходов, а также банков. Осенью 2020 года ЦБ начал постепенно сворачивать меры, продлевая некоторые из них.Так, Банк России несколько раз продлевал рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды россиян и малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось вследствие пандемии, а также не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики регулятор сначала решил отменить данное послабление с июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране вновь продлил его - теперь до 1 октября.По данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса - на 925,3 миллиарда рублей. При этом регулятор, чтобы поддержать банки на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов, смягчил регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребкредитам. Данная мера позволит банкам высвободить 124 миллиарда рублей капитала.Большинство кредитных организаций не будут испытывать каких-либо трудностей в связи с необходимостью сформировать к июлю резервы, поскольку основной объем резервов уже сформирован, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова."Возможны единичные случаи, когда доформирование резервов окажет существенное негативное влияние на показатели деятельности банков, но это, скорее, следствие недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии", - добавила аналитик.Некоторые послабления для банков продолжают действовать. Так, до октября отложено начало применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения, до января - вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков. Кроме того, до конца года действуют меры, направленные на облегчение выдачи банками валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров.

https://ria.ru/20210623/krizis-1738301392.html

https://ria.ru/20210611/tsentrobank-1736643246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика