https://ria.ru/20210701/poshliny-1739483738.html

Решетников рассказал о последствиях введения пошлин на металлы

Решетников рассказал о последствиях введения пошлин на металлы - РИА Новости, 01.07.2021

Решетников рассказал о последствиях введения пошлин на металлы

Введение в РФ до конца года экспортных пошлин на черные и цветные металлы не ухудшит конкурентоспособность компаний, считает министр экономического развития... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:51

2021-07-01T19:51

2021-07-01T19:51

россия

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Введение в РФ до конца года экспортных пошлин на черные и цветные металлы не ухудшит конкурентоспособность компаний, считает министр экономического развития Максим Решетников.Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля - не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия - не менее 254 долларов.Для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции, для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов."Говорить о том, что это как-то серьезно окажет влияние на финансовое положение металлургов, ухудшит их конкурентоспособность и так далее, и так далее, нельзя", - сказал Решетников на брифинге. Он также отметил, что для металлургов важны не только цены, но и различного рода - компенсационные расследования, антидемпинговые меры и иные условия доступа на рынок."Тот объем пошлин, который сейчас предложен - он представляется крайне разумным", - добавил министр. Он пояснил, что решение о пошлинах было вызвано в первую очередь фискальными причинами, потому что любые правки в налоговое законодательство вступают в силу с 1 января. "Задача была именно сейчас найти источник для компенсации того удорожания, которое мы наблюдаем и при бюджетных стройках, и при реализации государственных программ, и гособоронзаказе. Поэтому такое решение было принято", - рассказал он.Решетников также напомнил, что налоговая система Россия, чья экономика во многом зависит от колебаний цен на сырьевой биржевой товар, должна учитывать конъюнктурные изменения. "Мы ведь отладили систему и по газу, и особенно по нефти, и у нас не возникает вопрос - нефть 75 (долларов за баррель - ред.), давайте что-то править в экспортных пошлинах или НДПИ. Поэтому нам нужно по образцу нефтяной отрасли, конечно, подумать и может быть в какой-то части донастроить эту систему под такие колебания commodities. ... Чтобы когда цикл неблагоприятный, когда цены низки, у компаний было достаточно средств и себестоимость поддерживать, и вложения в производство. Когда соответственно цены высоки, тогда уровень нагрузки (на компании - ред.) был бы больше", - разъяснил глава министерства.По его словам, работа над этим механизмом начнется в ближайшее время, и он выразил надежду, что свои предложения представят и металлургические компании.

https://ria.ru/20210624/poshliny-1738487644.html

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россия, максим решетников, экономика