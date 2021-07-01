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Онлайн-конференция о работе Поискового движения России
Онлайн-конференция о работе Поискового движения России - РИА Новости, 01.07.2021
Онлайн-конференция о работе Поискового движения России
6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Поисковое движение России: итоги экспедиций весны 2021 года и календарь предстоящих проектов".
2021-07-01T15:04
2021-07-01T15:04
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Задать вопрос Участники:- руководитель ООД "Поисковое движение России", сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;- председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат МОЛДАГАЛИЕВ (Казахстан); - руководитель поисковой группы "Биздин Жениш – Наша Победа" Татьяна ВЛАДИМИРОВА (Киргизия);- проектный менеджер ООД "Поисковое движение России" Мария ЕГОНИНА; - член Координационного совета ООД "Поисковое движение России", директор редакции "Военная археология" Антон ТОРГАШЕВ.В 2021 году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия речь пойдет о работе Поискового движения России и вопросах сохранения исторической памяти.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе Поискового движения России

15:04 01.07.2021
 
Читать ria.ru в
6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Поисковое движение России: итоги экспедиций весны 2021 года и календарь предстоящих проектов".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель ООД "Поисковое движение России", сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат МОЛДАГАЛИЕВ (Казахстан);
- руководитель поисковой группы "Биздин Жениш – Наша Победа" Татьяна ВЛАДИМИРОВА (Киргизия);
- проектный менеджер ООД "Поисковое движение России" Мария ЕГОНИНА;
- член Координационного совета ООД "Поисковое движение России", директор редакции "Военная археология" Антон ТОРГАШЕВ.

В 2021 году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия речь пойдет о работе Поискового движения России и вопросах сохранения исторической памяти.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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