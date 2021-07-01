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Онлайн-конференция о работе Поискового движения России

Онлайн-конференция о работе Поискового движения России - РИА Новости, 01.07.2021

Онлайн-конференция о работе Поискового движения России

6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Поисковое движение России: итоги экспедиций весны 2021 года и календарь предстоящих проектов".

2021-07-01T15:04

2021-07-01T15:04

2021-07-01T15:04

анонсы

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Задать вопрос Участники:- руководитель ООД "Поисковое движение России", сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;- председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат МОЛДАГАЛИЕВ (Казахстан); - руководитель поисковой группы "Биздин Жениш – Наша Победа" Татьяна ВЛАДИМИРОВА (Киргизия);- проектный менеджер ООД "Поисковое движение России" Мария ЕГОНИНА; - член Координационного совета ООД "Поисковое движение России", директор редакции "Военная археология" Антон ТОРГАШЕВ.В 2021 году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия речь пойдет о работе Поискового движения России и вопросах сохранения исторической памяти.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы