Онлайн-конференция о работе Поискового движения России
6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Поисковое движение России: итоги экспедиций весны 2021 года и календарь предстоящих проектов".
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Участники:
- руководитель ООД "Поисковое движение России", сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат МОЛДАГАЛИЕВ (Казахстан);
- руководитель поисковой группы "Биздин Жениш – Наша Победа" Татьяна ВЛАДИМИРОВА (Киргизия);
- проектный менеджер ООД "Поисковое движение России" Мария ЕГОНИНА;
- член Координационного совета ООД "Поисковое движение России", директор редакции "Военная археология" Антон ТОРГАШЕВ.
В 2021 году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия речь пойдет о работе Поискового движения России и вопросах сохранения исторической памяти.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель ООД "Поисковое движение России", сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат МОЛДАГАЛИЕВ (Казахстан);
- руководитель поисковой группы "Биздин Жениш – Наша Победа" Татьяна ВЛАДИМИРОВА (Киргизия);
- проектный менеджер ООД "Поисковое движение России" Мария ЕГОНИНА;
- член Координационного совета ООД "Поисковое движение России", директор редакции "Военная археология" Антон ТОРГАШЕВ.
В 2021 году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия речь пойдет о работе Поискового движения России и вопросах сохранения исторической памяти.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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