https://ria.ru/20210701/pogoda-1739415229.html

Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле

Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле - РИА Новости, 01.07.2021

Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле

Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности вплоть до последних дней РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:39

2021-07-01T14:39

2021-07-01T14:39

россия

погода

роман вильфанд

центр "фобос"

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности вплоть до последних дней месяца невозможно с научной точки зрения и относится скорее к шаманизму, чем метеорологическому прогнозу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее появились прогнозы центра "Фобос" о засухе в центральной России, а сайт "Гисметео" уточнял, что ожидается преимущественно облачная погода в июле."Долгосрочные прогнозы могут представляться только в вероятностном виде и контурно, никаких деталей прогнозировать невозможно… Гидрометцентр предлагает авторам этих прогнозов представить методы прогнозирования, тогда будет повод для обсуждения. Возможно, изобретено что-то гениальное, но сейчас это больше похоже на шаманизм. Выдаются детали, которые теоретически невозможно предсказать", - сказал Вильфанд.Согласно прогнозу Гидрометцентра, июль на большей части территории России будет теплым. Дефицит осадков ожидается в Поволжье и на Урале, очаги дефицита будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края.

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россия, погода, роман вильфанд, центр "фобос", гидрометцентр, общество