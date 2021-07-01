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Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле
Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле - РИА Новости, 01.07.2021
Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле
Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности вплоть до последних дней РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:39
2021-07-01T14:39
россия
погода
роман вильфанд
центр "фобос"
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности вплоть до последних дней месяца невозможно с научной точки зрения и относится скорее к шаманизму, чем метеорологическому прогнозу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее появились прогнозы центра "Фобос" о засухе в центральной России, а сайт "Гисметео" уточнял, что ожидается преимущественно облачная погода в июле."Долгосрочные прогнозы могут представляться только в вероятностном виде и контурно, никаких деталей прогнозировать невозможно… Гидрометцентр предлагает авторам этих прогнозов представить методы прогнозирования, тогда будет повод для обсуждения. Возможно, изобретено что-то гениальное, но сейчас это больше похоже на шаманизм. Выдаются детали, которые теоретически невозможно предсказать", - сказал Вильфанд.Согласно прогнозу Гидрометцентра, июль на большей части территории России будет теплым. Дефицит осадков ожидается в Поволжье и на Урале, очаги дефицита будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края.
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россия, погода, роман вильфанд, центр "фобос", гидрометцентр, общество
Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле
14:39 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вильфанд назвал детальные прогнозы о количестве осадков и засухе в июле "шаманизмом"

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности вплоть до последних дней месяца невозможно с научной точки зрения и относится скорее к шаманизму, чем метеорологическому прогнозу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее появились прогнозы центра "Фобос" о засухе в центральной России, а сайт "Гисметео" уточнял, что ожидается преимущественно облачная погода в июле.
"Долгосрочные прогнозы могут представляться только в вероятностном виде и контурно, никаких деталей прогнозировать невозможно… Гидрометцентр предлагает авторам этих прогнозов представить методы прогнозирования, тогда будет повод для обсуждения. Возможно, изобретено что-то гениальное, но сейчас это больше похоже на шаманизм. Выдаются детали, которые теоретически невозможно предсказать", - сказал Вильфанд.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, июль на большей части территории России будет теплым. Дефицит осадков ожидается в Поволжье и на Урале, очаги дефицита будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края.
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РоссияПогодаРоман ВильфандЦентр "Фобос"ГидрометцентрОбщество
 
 
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