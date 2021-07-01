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Наука
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html
Назван способ "успокоить" погоду в России
Назван способ "успокоить" погоду в России - РИА Новости, 01.07.2021
Назван способ "успокоить" погоду в России
Жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, – это признаки того, что климат "нервничает". Почему это... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:08
2021-07-01T04:08
наука
россия
климат
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, – это признаки того, что климат "нервничает". Почему это происходит и что с этим делать, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, стал меняться характер климата, считает Алексей Кокорин. Он отметил, что "успокоить" климатическую систему можно, но на это нужно много десятилетий или даже несколько столетий, а для начала следует приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше. "Процесс раскачки климатических качелей можно и нужно остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на "зеленый" путь развития, что постепенно и происходит", – сказал представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.По его словам, есть прогноз более или менее умеренного развития событий, который подразумевает, что полностью вернуться к прежним климатическим нормам не удастся, но ситуация будет приемлемой."Это будет, если лет через 50 мы придем к углеродной нейтральности, то есть выбросы будут небольшие, а леса их будут компенсировать. В таком случае резкость перепадов погоды будет больше, чем сейчас, но в разумных пределах. Если все пойдет вразнос, то будет гораздо хуже", – заключил Алексей Кокорин в интервью радио Sputnik.
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россия, климат, всемирный фонд дикой природы
Назван способ "успокоить" погоду в России
04:08 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Климатолог призвал снизить выброс парниковых газов, чтобы "успокоить" погоду в России

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, – это признаки того, что климат "нервничает". Почему это происходит и что с этим делать, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, стал меняться характер климата, считает Алексей Кокорин.
"Это более "нервный" климат. Грубо говоря, климатическая система Земли – это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее. То есть усиления парникового эффекта примерно на 5% оказалось недостаточно, чтобы потеплело на 5 градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат", – объяснил климатолог.
Он отметил, что "успокоить" климатическую систему можно, но на это нужно много десятилетий или даже несколько столетий, а для начала следует приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше.
"Процесс раскачки климатических качелей можно и нужно остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на "зеленый" путь развития, что постепенно и происходит", – сказал представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
По его словам, есть прогноз более или менее умеренного развития событий, который подразумевает, что полностью вернуться к прежним климатическим нормам не удастся, но ситуация будет приемлемой.
"Это будет, если лет через 50 мы придем к углеродной нейтральности, то есть выбросы будут небольшие, а леса их будут компенсировать. В таком случае резкость перепадов погоды будет больше, чем сейчас, но в разумных пределах. Если все пойдет вразнос, то будет гораздо хуже", – заключил Алексей Кокорин в интервью радио Sputnik.
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НаукаРоссияКлиматВсемирный фонд дикой природы
 
 
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