https://ria.ru/20210701/podderzhka-1739388873.html

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:54

2021-07-01T12:54

2021-07-01T13:19

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток извне дестабилизировать ситуацию в республике.Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Мы только что с Владимиром Владимировичем, в канун этого заседания нашего, разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума – прежде всего, экономические вопросы. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси, и уже с точки зрения экономики", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html

россия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире