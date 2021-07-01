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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:54
2021-07-01T13:19
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток извне дестабилизировать ситуацию в республике.Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Мы только что с Владимиром Владимировичем, в канун этого заседания нашего, разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума – прежде всего, экономические вопросы. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси, и уже с точки зрения экономики", - заявил Лукашенко.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
12:54 01.07.2021 (обновлено: 13:19 01.07.2021)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА
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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в непростой период

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток извне дестабилизировать ситуацию в республике.
Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
"Мы только что с Владимиром Владимировичем, в канун этого заседания нашего, разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума – прежде всего, экономические вопросы. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси, и уже с точки зрения экономики", - заявил Лукашенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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