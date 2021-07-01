https://ria.ru/20210701/podderzhka-1739388873.html
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:54
2021-07-01T12:54
2021-07-01T13:19
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:387:2047:1538_1920x0_80_0_0_83db9db77ec3d59718ca262eb0c59fb6.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за публичную поддержку Минска в экономической сфере на фоне попыток извне дестабилизировать ситуацию в республике.Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Мы только что с Владимиром Владимировичем, в канун этого заседания нашего, разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума – прежде всего, экономические вопросы. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси, и уже с точки зрения экономики", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:350:1759:1669_1920x0_80_0_0_811489ba74dd447221b2507cc35168d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
12:54 01.07.2021 (обновлено: 13:19 01.07.2021)
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в непростой период