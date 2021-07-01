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В Сочи предложили открыть свободный от COVID-19 пляж
В Сочи предложили открыть свободный от COVID-19 пляж - РИА Новости, 01.07.2021
В Сочи предложили открыть свободный от COVID-19 пляж
Одна из гостиниц в Сочи предложила организовать свободный от коронавируса пляж, на который можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:47
2021-07-01T11:47
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СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Одна из гостиниц в Сочи предложила организовать свободный от коронавируса пляж, на который можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании или сертификатом о вакцинации, сообщила заместитель главы города Инна Петухова."В рамках круглого стола, который мы проводили по видеоконференции, одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от COVID. Это будет некий логотип "Пляж свободный от COVID", первый пилотный проект, который мы запускаем впервые и который находится на территории "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте. Заходить на пляж могут люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, медицинский документ о перенесенном заболевании либо сертификат от вакцинации", - сказала Петухова журналистам.Петухова уточнила, что дети смогут посещать пляж без ограничений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, сочи, общество
В Сочи предложили открыть свободный от COVID-19 пляж
11:47 01.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В Сочи предложили открыть свободный от COVID-19 пляж для вакцинированных и переболевших

Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Одна из гостиниц в Сочи предложила организовать свободный от коронавируса пляж, на который можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании или сертификатом о вакцинации, сообщила заместитель главы города Инна Петухова.
"В рамках круглого стола, который мы проводили по видеоконференции, одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от COVID. Это будет некий логотип "Пляж свободный от COVID", первый пилотный проект, который мы запускаем впервые и который находится на территории "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте. Заходить на пляж могут люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, медицинский документ о перенесенном заболевании либо сертификат от вакцинации", - сказала Петухова журналистам.
Петухова уточнила, что дети смогут посещать пляж без ограничений.
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