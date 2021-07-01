https://ria.ru/20210701/peskov-1739415510.html

Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными

Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными - РИА Новости, 01.07.2021

Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными

Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:40

2021-07-01T14:40

2021-07-01T14:57

дмитрий песков

россия

франция

германия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек - это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на всё, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210627/katastrofa-1738788886.html

россия

франция

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, франция, германия, италия, в мире