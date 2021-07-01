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Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными
Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными - РИА Новости, 01.07.2021
Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными
Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:40
2021-07-01T14:57
дмитрий песков
россия
франция
германия
италия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек - это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на всё, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", - сказал он в эфире "Первого канала".
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дмитрий песков, россия, франция, германия, италия, в мире
Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными
14:40 01.07.2021 (обновлено: 14:57 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными, несмотря на сложности

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек - это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на всё, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", - сказал он в эфире "Первого канала".
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