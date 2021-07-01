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Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз
Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз - РИА Новости, 01.07.2021
Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз
Протяженность пешеходных зон в Москве за последние 10 лет выросла в 230 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:10
2021-07-01T15:10
2021-07-01T19:19
московский урбанистический форум 2021
muf 2021
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протяженность пешеходных зон в Москве за последние 10 лет выросла в 230 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Как следует из презентации заммэра, в 2010 году протяженность пешеходных зон составляла 1,6 километра, тогда как в 2021 году она достигла 369,5 километра."Протяженность пешеходных зон за 10 лет в Москве увеличилась в 230 раз. Я не оговорился, именно так", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, это значит, что в городе выросло количество площадей, где можно комфортно передвигаться.
https://realty.ria.ru/20210629/peshekhody-1738940577.html
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московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, общество
Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз
15:10 01.07.2021 (обновлено: 19:19 01.07.2021)
Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз