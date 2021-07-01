https://ria.ru/20210701/peshekhody-1739477453.html

Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз

Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз - РИА Новости, 01.07.2021

Протяженность пешеходных зон в Москве за десять лет выросла в 230 раз

Протяженность пешеходных зон в Москве за последние 10 лет выросла в 230 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:10

2021-07-01T15:10

2021-07-01T19:19

московский урбанистический форум 2021

muf 2021

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150021/67/1500216773_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_b8c91a7e2f9ea920e905f71aef0516f1.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протяженность пешеходных зон в Москве за последние 10 лет выросла в 230 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Как следует из презентации заммэра, в 2010 году протяженность пешеходных зон составляла 1,6 километра, тогда как в 2021 году она достигла 369,5 километра."Протяженность пешеходных зон за 10 лет в Москве увеличилась в 230 раз. Я не оговорился, именно так", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, это значит, что в городе выросло количество площадей, где можно комфортно передвигаться.

https://realty.ria.ru/20210629/peshekhody-1738940577.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, общество