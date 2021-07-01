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Росгвардии разрешили оцеплять объекты при незаконном проникновении в них
Росгвардии разрешили оцеплять объекты при незаконном проникновении в них - РИА Новости, 01.07.2021
Росгвардии разрешили оцеплять объекты при незаконном проникновении в них
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:27
2021-07-01T10:27
россия
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 13 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".В пояснительной записке к документу авторы отмечали, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Кроме того, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым"."Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление (блокирование) акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них - создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения", - говорилось в пояснении к тексту.Отмечалось, что за период 2018-2019 годов войска национальной гвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на территории (акватории) охраняемых объектов, при осуществлении которых возникала необходимость в проведении оцепления (блокирования) участков местности и акваторий.В этой связи нормы прежнего закона дополняются положением, "позволяющим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии производить оцепление (блокирование) территорий и акваторий при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, постов и иных мест несения службы либо покинуть их".
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россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
Росгвардии разрешили оцеплять объекты при незаконном проникновении в них
10:27 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Росгвардии разрешили оцеплять объекты при попытке незаконного проникновения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 13 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".
В пояснительной записке к документу авторы отмечали, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Кроме того, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым".
"Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление (блокирование) акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них - создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения", - говорилось в пояснении к тексту.
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Отмечалось, что за период 2018-2019 годов войска национальной гвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на территории (акватории) охраняемых объектов, при осуществлении которых возникала необходимость в проведении оцепления (блокирования) участков местности и акваторий.
В этой связи нормы прежнего закона дополняются положением, "позволяющим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии производить оцепление (блокирование) территорий и акваторий при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, постов и иных мест несения службы либо покинуть их".
 
РоссияБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Путин
 
 
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