https://ria.ru/20210701/oruzhie-1739389968.html

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:01

2021-07-01T13:01

2021-07-01T13:02

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".Согласно закону, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот крупнокалиберного оружия. Закон также устанавливает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.Также документом "предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", отмечалось в пояснительной записке.Кроме того, законом усиливаются меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).Как поясняли ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/oruzhie-1739103580.html

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html

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россия, владимир путин, общество