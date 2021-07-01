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Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:01
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".Согласно закону, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот крупнокалиберного оружия. Закон также устанавливает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.Также документом "предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", отмечалось в пояснительной записке.Кроме того, законом усиливаются меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).Как поясняли ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/oruzhie-1739103580.html
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия
13:01 01.07.2021 (обновлено: 13:02 01.07.2021)
 
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Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за оборот оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".
Согласно закону, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот крупнокалиберного оружия. Закон также устанавливает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
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Также документом "предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", отмечалось в пояснительной записке.
Кроме того, законом усиливаются меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Как поясняли ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.
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