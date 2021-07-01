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На Украине испугались новых образцов российского оружия

На Украине испугались новых образцов российского оружия - РИА Новости, 01.07.2021

На Украине испугались новых образцов российского оружия

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил в эфире телеканал "Украина 24" новые образцы российского оружия. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T03:22

2021-07-01T03:22

2021-07-01T03:22

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил в эфире телеканал "Украина 24" новые образцы российского оружия.По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета "Циркон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", не стоит недооценивать. "Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие", - предупредил Жданов.По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. "Прочие страны не имеют защиты от этого оружия", - подчеркнул он.При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать "в течение года".Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы "Сармат", "Циркон" и С-500 "Прометей", по словам российского лидера, в настоящий момент уже "на подходе".

https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html

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