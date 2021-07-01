https://ria.ru/20210701/ombudsmen-1739412473.html

Москалькова заявила о планах создания молодежного совета при омбудсмене

Москалькова заявила о планах создания молодежного совета при омбудсмене - РИА Новости, 01.07.2021

Москалькова заявила о планах создания молодежного совета при омбудсмене

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в стране планируется создать молодежный совет при омбудсмене, он станет консультативным РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:27

2021-07-01T14:27

2021-07-01T14:27

россия

андрей платонов

татьяна москалькова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в стране планируется создать молодежный совет при омбудсмене, он станет консультативным органом для выработки предложений по обеспечению прав, свобод и законных интересов молодежи."Молодежь видит вживую проблемы людей, которые к ним приходят, они учатся находить для них решение вопросов рядом с профессиональными государственными правозащитниками - это очень важно. Именно это побудило нас к тому, чтобы выйти с предложением к молодежному сообществу, к Росмолодежи как государственному органу, занимающемуся этим вопросом, помочь нам определить наиболее важные направления экспертного совета молодежи и приступить к этой работе", - сказала Москалькова на заседании секции экспертного совета в Москве.По ее словам, аппарату уполномоченного по правам человека в РФ совместно с молодежным сообществом необходимо сформулировать предложения государственным органам по защите прав молодежи."За молодежью будущее создания всего цивилизованного мира, они нуждаются в укреплении гарантий их прав и свобод", - заключила Москалькова.Российский омбудсмен порекомендовала сотрудникам ее аппарата создать молодежный совет при уполномоченном до 1 сентября.Как отметила замминистра науки и высшего образования РФ Екатерина Дружинина, ведомство также с радостью примет участие в работе по созданию молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека в РФ."Я хотел сказать слова благодарности за то, что мы объединяем усилия в этом зачастую непростом направлении – поддержки молодых людей. Создавая молодежный совет при уполномоченном, мы где-то институализируем эти вопросы, а где-то более серьезно сфокусируем внимание на них", - добавил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.Как пояснили в пресс-службе российского омбудсмена, планируется, что молодежный совет станет консультативным органом при уполномоченном по правам человека в РФ, образованным с целью выработки предложений по обеспечению прав, свобод и законных интересов молодежи, привлечению молодых граждан к правозащитной деятельности, содействию формированию у молодежи активной гражданской позиции в вопросах прав и свобод граждан.

https://ria.ru/20210520/moskalkova-1733093811.html

https://ria.ru/20210605/molodezh-1735806237.html

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россия, андрей платонов, татьяна москалькова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), москва, общество