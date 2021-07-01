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Рада приняла в первом чтении закон об олигархах
Рада приняла в первом чтении закон об олигархах - РИА Новости, 01.07.2021
Рада приняла в первом чтении закон об олигархах
Парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:03
2021-07-01T18:07
дмитрий разумков
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.Такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.Согласно законопроекту, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 83 миллионов долларов.Решение о признании человека олигархом принимает СНБО на основании представления кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Согласно проекту закона, олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателем объектов большой приватизации. В законопроекте также приведен перечень публичных служащих, которых обяжут подавать декларации в случае контакта с олигархом или его представителем. Под контактом подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. Олигарх и его представители перед началом встречи с публичным служащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов.Решение об исключении из реестра олигархов принимается, если человек отвечает менее чем трем из четырех законодательных критериев, определяющих "статус олигарха". Он должен подать в СНБО заявление и документы, подтверждающие отсутствие у него таких признаков.Предусматривается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.В Раде Украины считают этот проект "пустышкой", принятие которого только увеличит число олигархов. Спикер парламента Дмитрий Разумков допускает, что документ создаст конфликт интересов. Эксперты считают, что представленный законопроект не имеет ничего общего с борьбой против коррупции или совершенствованием антимонопольного законодательства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов. СНБО сообщил, что сейчас в стране есть 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами. Второго июня президент внес в Раду как неотложный законопроект "об олигархах". Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html
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дмитрий разумков, владимир зеленский, верховная рада украины, украина, в мире
Рада приняла в первом чтении закон об олигархах
18:03 01.07.2021 (обновлено: 18:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер

Рада приняла в первом чтении закон об олигархах, предусматривающий создание спецреестра

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:34
Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
Согласно законопроекту, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 83 миллионов долларов.
Решение о признании человека олигархом принимает СНБО на основании представления кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Согласно проекту закона, олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателем объектов большой приватизации. В законопроекте также приведен перечень публичных служащих, которых обяжут подавать декларации в случае контакта с олигархом или его представителем. Под контактом подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. Олигарх и его представители перед началом встречи с публичным служащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов.
Решение об исключении из реестра олигархов принимается, если человек отвечает менее чем трем из четырех законодательных критериев, определяющих "статус олигарха". Он должен подать в СНБО заявление и документы, подтверждающие отсутствие у него таких признаков.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 08:00
"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
Предусматривается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.
В Раде Украины считают этот проект "пустышкой", принятие которого только увеличит число олигархов. Спикер парламента Дмитрий Разумков допускает, что документ создаст конфликт интересов. Эксперты считают, что представленный законопроект не имеет ничего общего с борьбой против коррупции или совершенствованием антимонопольного законодательства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов. СНБО сообщил, что сейчас в стране есть 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами. Второго июня президент внес в Раду как неотложный законопроект "об олигархах". Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
 
Дмитрий РазумковВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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