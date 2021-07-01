https://ria.ru/20210701/ograblenie-1739382342.html

Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара

Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара - РИА Новости, 01.07.2021

Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара

Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:21

2021-07-01T12:21

2021-07-01T12:21

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ирина волк

краснодар

ссср

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на официальном портале МВД РФ.По предварительным данным, супружеская пара поджидала пенсионерку в подъезде её дома. "Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Пострадавшую обнаружила соседка, которая оказала ей помощь, вызвала полицию и бригаду медиков. Пенсионерка рассказала о случившемся правоохранителям, чем помогла им установить личности нападавших и задержать их. В ходе обыска дома подозреваемых часть похищенных денег была изъята.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), "в связи с открывшимися обстоятельствами" решается вопрос о переквалификации на статью 162 (разбой). "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.МВД отмечает, что пострадавшая - труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР Людмила Ветрова.По данным из открытых источников, первые материалы Ветровой о её работе в санитарном поезде во время войны были опубликованы в "Уральском рабочем", в дальнейшем он работала редактором отдела культуры газеты "Советская Кубань".

https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html

https://ria.ru/20210305/kvartira-1600108729.html

россия

краснодар

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, краснодар, ссср, происшествия