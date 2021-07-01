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Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара
Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара - РИА Новости, 01.07.2021
Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара
Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:21
2021-07-01T12:21
россия
ирина волк
краснодар
ссср
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на официальном портале МВД РФ.По предварительным данным, супружеская пара поджидала пенсионерку в подъезде её дома. "Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Пострадавшую обнаружила соседка, которая оказала ей помощь, вызвала полицию и бригаду медиков. Пенсионерка рассказала о случившемся правоохранителям, чем помогла им установить личности нападавших и задержать их. В ходе обыска дома подозреваемых часть похищенных денег была изъята.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), "в связи с открывшимися обстоятельствами" решается вопрос о переквалификации на статью 162 (разбой). "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.МВД отмечает, что пострадавшая - труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР Людмила Ветрова.По данным из открытых источников, первые материалы Ветровой о её работе в санитарном поезде во время войны были опубликованы в "Уральском рабочем", в дальнейшем он работала редактором отдела культуры газеты "Советская Кубань".
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
https://ria.ru/20210305/kvartira-1600108729.html
россия
краснодар
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россия, ирина волк, краснодар, ссср, происшествия
Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара
12:21 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара на миллион рублей

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на официальном портале МВД РФ.
По предварительным данным, супружеская пара поджидала пенсионерку в подъезде её дома. "Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Пострадавшую обнаружила соседка, которая оказала ей помощь, вызвала полицию и бригаду медиков. Пенсионерка рассказала о случившемся правоохранителям, чем помогла им установить личности нападавших и задержать их. В ходе обыска дома подозреваемых часть похищенных денег была изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), "в связи с открывшимися обстоятельствами" решается вопрос о переквалификации на статью 162 (разбой). "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
МВД отмечает, что пострадавшая - труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР Людмила Ветрова.
По данным из открытых источников, первые материалы Ветровой о её работе в санитарном поезде во время войны были опубликованы в "Уральском рабочем", в дальнейшем он работала редактором отдела культуры газеты "Советская Кубань".
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