Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара
Супруги, угрожая утюгом, ограбили 95-летнюю жительницу Краснодара на миллион рублей
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Супружеская пара ограбила в Краснодаре 95-летнюю члена Союза журналистов СССР, забрав у нее более 1 миллиона рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на официальном портале МВД РФ.
По предварительным данным, супружеская пара поджидала пенсионерку в подъезде её дома. "Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Пострадавшую обнаружила соседка, которая оказала ей помощь, вызвала полицию и бригаду медиков. Пенсионерка рассказала о случившемся правоохранителям, чем помогла им установить личности нападавших и задержать их. В ходе обыска дома подозреваемых часть похищенных денег была изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), "в связи с открывшимися обстоятельствами" решается вопрос о переквалификации на статью 162 (разбой). "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
МВД отмечает, что пострадавшая - труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР Людмила Ветрова.
По данным из открытых источников, первые материалы Ветровой о её работе в санитарном поезде во время войны были опубликованы в "Уральском рабочем", в дальнейшем он работала редактором отдела культуры газеты "Советская Кубань".
5 марта, 16:36В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко