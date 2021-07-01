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Умер офицер из США, участвовавший в операции по устранению Сулеймани

Умер офицер из США, участвовавший в операции по устранению Сулеймани - РИА Новости, 01.07.2021

Умер офицер из США, участвовавший в операции по устранению Сулеймани

Скончался американский военный Джеймс Уиллис, один из участников операции по устранению командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:28

2021-07-01T13:28

2021-07-01T13:28

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Скончался американский военный Джеймс Уиллис, один из участников операции по устранению командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает издание Tehran Times.По данным издания, Уиллис был одним из "исполнителей убийства командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани", после гибели которого Иран нанес удары по американским базам в Ираке.Ранее о смерти офицера Уиллиса сообщил Пентагон, однако на сайте ведомства не говорилось о роли военного в устранении генерала. Согласно данным минобороны, офицер был задействован в операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке, он скончался на военно-воздушной базе США в Катаре в результате "происшествия, не связанного с боевыми действиями".В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20210321/suleymani-1602219438.html

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ближний восток, министерство обороны сша, катар, иран, сша, в мире