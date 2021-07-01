https://ria.ru/20210701/obnovlenie-1739388565.html

Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала

Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала - РИА Новости, 01.07.2021

Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала

Телеканал "Россия 24" в ближайшем сезоне начнет технологическое обновление, которое затронет аппаратно-студийный и вещательный комплексы, а также... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:53

2021-07-01T12:53

2021-07-01T12:53

евгений бекасов

россия-24 (телеканал)

медиа - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" в ближайшем сезоне начнет технологическое обновление, которое затронет аппаратно-студийный и вещательный комплексы, а также информационно-графическое наполнение экрана, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."Я думаю, что нам сейчас главное – сосредоточиться на технологическом обновлении канала, его аппаратно-студийного комплекса, вещательного комплекса и, конечно, информационного-графического наполнения экрана. В ближайшем сезоне мы эти преобразования начнем проводить", - рассказал Бекасов.При этом смена ведущих и логотипа канала, по словам главного редактора, не планируется.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений бекасов, россия-24 (телеканал), медиа - общество, общество