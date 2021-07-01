https://ria.ru/20210701/obnovlenie-1739388565.html
Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала
Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала
Телеканал "Россия 24" в ближайшем сезоне начнет технологическое обновление, которое затронет аппаратно-студийный и вещательный комплексы, а также... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:53
2021-07-01T12:53
2021-07-01T12:53
евгений бекасов
россия-24 (телеканал)
медиа - общество
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" в ближайшем сезоне начнет технологическое обновление, которое затронет аппаратно-студийный и вещательный комплексы, а также информационно-графическое наполнение экрана, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."Я думаю, что нам сейчас главное – сосредоточиться на технологическом обновлении канала, его аппаратно-студийного комплекса, вещательного комплекса и, конечно, информационного-графического наполнения экрана. В ближайшем сезоне мы эти преобразования начнем проводить", - рассказал Бекасов.При этом смена ведущих и логотипа канала, по словам главного редактора, не планируется.
https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html
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евгений бекасов, россия-24 (телеканал), медиа - общество, общество
Главред "России 24" пообещал технологическое обновление канала
Главред "России 24" Бекасов заявил, что канал ждет технологическое обновление канала