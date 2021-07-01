https://ria.ru/20210701/npo-1739504255.html

ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России

ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России - РИА Новости, 01.07.2021

ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России

ЕС осуждает недавние решения генпрокуратуры РФ о признании деятельности ряда иностранных НПО "нежелательной" и призывает к их отмене. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T22:02

2021-07-01T22:02

2021-07-01T22:02

россия

евросоюз

генеральная прокуратура рф

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. ЕС осуждает недавние решения генпрокуратуры РФ о признании деятельности ряда иностранных НПО "нежелательной" и призывает к их отмене."Недавние решения Генеральной прокуратуры России о признании деятельности ряда НПО, в том числе чешской Spolecnost Svobody Informace (Общество свободы информации), "нежелательной" является подтверждением пренебрежительного отношения российских властей к независимому гражданскому обществу", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.Он отметил, что ЕС неоднократно осуждало российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах" и считает, что это негативно сказывается на гражданском обществе.Стано добавил, что независимые НПО играют ключевую роль в развитии взаимопонимания и улучшения отношений между странами, поэтому важно создавать "открытую и инклюзивную среду для их роста"."ЕС призывает российские власти отменить эти решения и способствовать развитию контактов между людьми на благо как России, так и Европейского Союза", - призвал Стано.Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), European Choice ("Европейский выбор"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.

https://ria.ru/20210630/bard-1739270231.html

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россия, евросоюз, генеральная прокуратура рф, в мире