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ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России
ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России - РИА Новости, 01.07.2021
ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России
ЕС осуждает недавние решения генпрокуратуры РФ о признании деятельности ряда иностранных НПО "нежелательной" и призывает к их отмене. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T22:02
2021-07-01T22:02
россия
евросоюз
генеральная прокуратура рф
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. ЕС осуждает недавние решения генпрокуратуры РФ о признании деятельности ряда иностранных НПО "нежелательной" и призывает к их отмене."Недавние решения Генеральной прокуратуры России о признании деятельности ряда НПО, в том числе чешской Spolecnost Svobody Informace (Общество свободы информации), "нежелательной" является подтверждением пренебрежительного отношения российских властей к независимому гражданскому обществу", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.Он отметил, что ЕС неоднократно осуждало российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах" и считает, что это негативно сказывается на гражданском обществе.Стано добавил, что независимые НПО играют ключевую роль в развитии взаимопонимания и улучшения отношений между странами, поэтому важно создавать "открытую и инклюзивную среду для их роста"."ЕС призывает российские власти отменить эти решения и способствовать развитию контактов между людьми на благо как России, так и Европейского Союза", - призвал Стано.Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), European Choice ("Европейский выбор"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
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россия, евросоюз, генеральная прокуратура рф, в мире
ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России
22:02 01.07.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco

ЕС осудил решения о признании ряда НПО нежелательными в России

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. ЕС осуждает недавние решения генпрокуратуры РФ о признании деятельности ряда иностранных НПО "нежелательной" и призывает к их отмене.
"Недавние решения Генеральной прокуратуры России о признании деятельности ряда НПО, в том числе чешской Spolecnost Svobody Informace (Общество свободы информации), "нежелательной" является подтверждением пренебрежительного отношения российских властей к независимому гражданскому обществу", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:57
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
Он отметил, что ЕС неоднократно осуждало российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах" и считает, что это негативно сказывается на гражданском обществе.
Стано добавил, что независимые НПО играют ключевую роль в развитии взаимопонимания и улучшения отношений между странами, поэтому важно создавать "открытую и инклюзивную среду для их роста".
"ЕС призывает российские власти отменить эти решения и способствовать развитию контактов между людьми на благо как России, так и Европейского Союза", - призвал Стано.
Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), European Choice ("Европейский выбор"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ранее генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
 
РоссияЕвросоюзГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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