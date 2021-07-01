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Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала
Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала
Показатели аудитории телеканала "Россия 24" за последние годы выросли в полтора раза благодаря особому вниманию зрителей к новостям, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:01
2021-07-01T13:01
евгений бекасов
россия-24 (телеканал)
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общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Показатели аудитории телеканала "Россия 24" за последние годы выросли в полтора раза благодаря особому вниманию зрителей к новостям, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."(Показатели аудитории) выросли в полтора раза благодаря тому, что новости стали пользоваться особым вниманием зрителей в последние лет шесть. Самое главное – ядро зрительской аудитории сформировано, и оно очень универсально как в гендерных характеристиках, так и в понятиях социального достатка", - рассказал Бекасов.
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евгений бекасов, россия-24 (телеканал), медиа - общество, общество
Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала
13:01 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала "Россия 24"
Логотип телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Главред "России 24" Бекасов заявил, что аудитория канала выросла благодаря вниманию к новостям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Показатели аудитории телеканала "Россия 24" за последние годы выросли в полтора раза благодаря особому вниманию зрителей к новостям, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов.
"(Показатели аудитории) выросли в полтора раза благодаря тому, что новости стали пользоваться особым вниманием зрителей в последние лет шесть. Самое главное – ядро зрительской аудитории сформировано, и оно очень универсально как в гендерных характеристиках, так и в понятиях социального достатка", - рассказал Бекасов.
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:42Культура
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