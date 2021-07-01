https://ria.ru/20210701/novosti-1739390071.html

Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала

Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала - РИА Новости, 01.07.2021

Главред "России 24" объяснил рост аудитории канала

Показатели аудитории телеканала "Россия 24" за последние годы выросли в полтора раза благодаря особому вниманию зрителей к новостям, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:01

2021-07-01T13:01

2021-07-01T13:01

евгений бекасов

россия-24 (телеканал)

медиа - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Показатели аудитории телеканала "Россия 24" за последние годы выросли в полтора раза благодаря особому вниманию зрителей к новостям, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."(Показатели аудитории) выросли в полтора раза благодаря тому, что новости стали пользоваться особым вниманием зрителей в последние лет шесть. Самое главное – ядро зрительской аудитории сформировано, и оно очень универсально как в гендерных характеристиках, так и в понятиях социального достатка", - рассказал Бекасов.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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2021

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евгений бекасов, россия-24 (телеканал), медиа - общество, общество