https://ria.ru/20210701/natsisty-1739430046.html

Режиссер прокомментировал запрет на демонстрацию изображений нацистов

Режиссер прокомментировал запрет на демонстрацию изображений нацистов - РИА Новости, 01.07.2021

Режиссер прокомментировал запрет на демонстрацию изображений нацистов

Режиссер фильма "Нюрнберг" Николай Лебедев считает, что закон о запрете демонстрации изображений нацистов не затронет фильм, который сам по себе является... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:46

2021-07-01T15:46

2021-07-01T15:46

культура

россия

новости культуры

николай лебедев

кино

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Режиссер фильма "Нюрнберг" Николай Лебедев считает, что закон о запрете демонстрации изображений нацистов не затронет фильм, который сам по себе является протестом против нацизма и пропаганды гитлеровских идей, поэтому изменений в съемочном плане пока не планируется.Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Закон вносит изменения в статью 6 ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".Режиссер отметил, что изменений в съемочном плане в связи с указом пока не предполагается."Существует огромное количество исторических материалов, документов, антинацистские фильмы и книги. Везде публикуются изображения нацистских преступников, но это не значит, что их пропагандируют. Из истории их не вымарать, но я абсолютно согласен с тем, что их недопустимо выставлять мучениками идеи или розовыми персонажами. Они - монстры, убийцы миллионов", - подчеркнул режиссер.По его словам, фильм с очен важной, общечеловеческой точки зрения рассказывает о событиях, которые произошли в реальности."Ещё раз повторюсь: в фильме нет никакой пропаганды нацизма и не может быть. Вряд ли найдется вменяемый человек, который бы занимался такой пропагандой", - заключил собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил, что съемки художественного фильма "Нюрнберг" о самом громком судебном процессе XX века планируется завершить к сентябрю. По жанру "Нюрнберг" – детективно-шпионский триллер. Работа началась в Чехии, затем продолжилась на "Мосфильме". В одном из павильонов крупнейшей российской киностудии воссоздали точную копию "Зала 600" нюрнбергского Дворца Правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945-1946 годов. Затем съемки пройдут в Германии и Бельгии.Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран-членов Антигитлеровской коалиции.

https://ria.ru/20210701/zapret-1739361554.html

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россия, новости культуры, николай лебедев, кино, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин