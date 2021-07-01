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Бастрыкин поручил выяснить причину нападения Галявиева на казанскую школу

Бастрыкин поручил выяснить причину нападения Галявиева на казанскую школу - РИА Новости, 01.07.2021

Бастрыкин поручил выяснить причину нападения Галявиева на казанскую школу

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в причинах, которые в мае побудили Ильназа Галявиева совершить массовое убийство в одной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:21

2021-07-01T20:21

2021-07-01T20:21

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

онк

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

казань

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в причинах, которые в мае побудили Ильназа Галявиева совершить массовое убийство в одной из школ Казани, сообщила пресс-служба СК РФ.В середине июня ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал, что Галявиева привезли в московское СИЗО, тогда же его должны были поместить НИИ имени В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.Как сообщила пресс-служба СК РФ, во вторник Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родственниками погибших и пострадавших в результате нападения на казанскую школу. В ходе детального доклада сообщалось, что следователи уже допросили свыше 1,5 тысячи человек, также назначено 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена и получены заключения."Речь шла также о необходимости детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления. Александр Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый", - сообщили в ведомстве.При этом Бастрыкин поручил разобраться в причинах изменения сознания фигуранта в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы.Помимо этого, председатель СК РФ ориентировал подчиненных сотрудников в регионе оказать всемерную поддержку и помощь в решении возникающих у потерпевших вопросов социально-бытового характера.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

https://ria.ru/20210514/podrostok-1732291942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, онк, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, казань, происшествия