Бастрыкин поручил выяснить причину нападения Галявиева на казанскую школу
Глава СК Бастрыкин поручил выяснить причину нападения Галявиева на казанскую школу
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в причинах, которые в мае побудили Ильназа Галявиева совершить массовое убийство в одной из школ Казани, сообщила пресс-служба СК РФ.
В середине июня ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал, что Галявиева привезли в московское СИЗО, тогда же его должны были поместить НИИ имени В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
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Как сообщила пресс-служба СК РФ, во вторник Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родственниками погибших и пострадавших в результате нападения на казанскую школу. В ходе детального доклада сообщалось, что следователи уже допросили свыше 1,5 тысячи человек, также назначено 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена и получены заключения.
"Речь шла также о необходимости детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления. Александр Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый", - сообщили в ведомстве.
При этом Бастрыкин поручил разобраться в причинах изменения сознания фигуранта в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы.
Помимо этого, председатель СК РФ ориентировал подчиненных сотрудников в регионе оказать всемерную поддержку и помощь в решении возникающих у потерпевших вопросов социально-бытового характера.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.