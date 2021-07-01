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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/moskva-1739393045.html
"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек
"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2021
"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек
"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи добровольцев, они помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы, рассказала... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:09
2021-07-01T13:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мосволонтер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи добровольцев, они помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы, рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова."Комитет общественных связей еще имеет большое учреждение городское "Мосволонтеры". Сейчас, допустим, вот мы с вами здесь, а у нас 1,5 тысячи волонтеров участвуют в программе "Волонтеры вакцинации", и помогают людям правильно вставать с социальной дистанцией в очередях, заполнять документы и так далее", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739353159.html
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739083592.html
москва
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосволонтер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек
13:09 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в гипермаркете "Глобус" в Москве
Вакцинация от COVID-19 в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве добровольцы помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи добровольцев, они помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы, рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
"Комитет общественных связей еще имеет большое учреждение городское "Мосволонтеры". Сейчас, допустим, вот мы с вами здесь, а у нас 1,5 тысячи волонтеров участвуют в программе "Волонтеры вакцинации", и помогают людям правильно вставать с социальной дистанцией в очередях, заполнять документы и так далее", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:47Распространение коронавируса
В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 17:15Распространение коронавируса
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосволонтерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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