https://ria.ru/20210701/moskva-1739393045.html

"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек

"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2021

"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи человек

"Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи добровольцев, они помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы, рассказала... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:09

2021-07-01T13:09

2021-07-01T13:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мосволонтер

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Волонтерами вакцинации" в Москве стали 1,5 тысячи добровольцев, они помогают людям соблюдать дистанцию в очередях и заполнять документы, рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова."Комитет общественных связей еще имеет большое учреждение городское "Мосволонтеры". Сейчас, допустим, вот мы с вами здесь, а у нас 1,5 тысячи волонтеров участвуют в программе "Волонтеры вакцинации", и помогают людям правильно вставать с социальной дистанцией в очередях, заполнять документы и так далее", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739353159.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739083592.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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