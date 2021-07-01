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Власти Москвы обеспечат закупку вакцины "Спутник Лайт"

Власти Москвы обеспечат закупку вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Москвы обеспечат закупку вакцины "Спутник Лайт"

Власти Москвы обеспечат закупку вакцины "Спутник Лайт" объемом не менее 750 тысяч доз, следует из постановления правительства Москвы, опубликованного на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:08

2021-07-01T10:08

2021-07-01T10:08

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы обеспечат закупку вакцины "Спутник Лайт" объемом не менее 750 тысяч доз, следует из постановления правительства Москвы, опубликованного на официальном сайте мэра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте ревакцинации от коронавируса с 1 июля."Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечивается закупка вакцины "Спутник Лайт" векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме не менее 750 тысяч доз", - говорится в документе.Отмечается, что вакцина применяется для ревакцинации граждан и вакцинации иностранцев.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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