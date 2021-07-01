https://ria.ru/20210701/moskva-1739356280.html

В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19

В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19

По факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:06

2021-07-01T10:06

2021-07-01T10:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир васенин

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин."В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу", - сказал Васенин.Речь, уточнил он, идет о пресечении распространения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.Кроме того, добавил Васенин, сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на пресечение незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных в столичном регионе.Статья 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) предполагает до 4 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210630/feyki-1739255478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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