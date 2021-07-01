https://ria.ru/20210701/moskva-1739356280.html
В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19
В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19
По факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:06
2021-07-01T10:06
2021-07-01T10:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир васенин
здоровье - общество
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин."В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу", - сказал Васенин.Речь, уточнил он, идет о пресечении распространения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.Кроме того, добавил Васенин, сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на пресечение незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных в столичном регионе.Статья 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) предполагает до 4 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210630/feyki-1739255478.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир васенин, здоровье - общество, москва, происшествия
В МВД рассказали о делах, заведенных из-за фальшивых справок по COVID-19
10:06 01.07.2021 (обновлено: 10:18 01.07.2021)
В Москве в 2021 году возбудили 44 дела из-за фальшивых документов, связанных с коронавирусом