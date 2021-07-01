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Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров - РИА Новости, 01.07.2021
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров
Совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2021 года выросло на 36,354 миллиарда долларов, больше всех разбогател совладелец "Новатэка"... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:17
2021-07-01T11:17
россия
виктор вексельберг
мегафон
металлоинвест
михаил фридман
роман абрамович
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2021 года выросло на 36,354 миллиарда долларов, больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ.Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, находящегося на второй строчке рейтинга среди российских миллиардеров, - на 5,78 миллиарда долларов, до 30,5 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова – на 5,03 миллиарда долларов, до 22,3 миллиарда. Он занимает пятое место в списке.Снизилось состояние с начала года только у шестерых миллиардеров из списка. Больше всех потеряли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) – 994 миллиона долларов, и Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который находится на седьмом месте, – 544 миллиона долларов. В результате их состояние составило 17,1 и 20,6 миллиарда долларов соответственно.Состояние основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана (11-е место в списке) сократилось на 151 миллион - до 14,3 миллиарда долларов, Романа Абрамовича (Evraz, восьмое место в рейтинге) - на 73,3 миллиона, до 18,3 миллиарда долларов.Первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост состояния с начала года на 2,8 миллиарда долларов - до 32,8 миллиарда). Третье место – у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова. Его состояние выросло на 4,49 миллиарда долларов - до 27,6 миллиарда.Четвертое место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. С начала года он разбогател на 3,47 миллиарда долларов, его состояние сейчас - 27,3 миллиарда долларов. На шестой позиции - Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние с начала года увеличилось на 4,08 миллиарда - до 20,7 миллиарда долларов. На девятом месте основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 1,46 миллиарда - до 17,6 миллиарда долларов).
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россия, виктор вексельберг, мегафон, металлоинвест, михаил фридман, роман абрамович, новолипецкий металлургический комбинат, экономика
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров
11:17 01.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкМонеты разных стран
Монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Состояние российских миллиардеров за первое полугодие выросло на 36,354 миллиарда долларов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2021 года выросло на 36,354 миллиарда долларов, больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ.
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Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, находящегося на второй строчке рейтинга среди российских миллиардеров, - на 5,78 миллиарда долларов, до 30,5 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова – на 5,03 миллиарда долларов, до 22,3 миллиарда. Он занимает пятое место в списке.
Снизилось состояние с начала года только у шестерых миллиардеров из списка. Больше всех потеряли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) – 994 миллиона долларов, и Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который находится на седьмом месте, – 544 миллиона долларов. В результате их состояние составило 17,1 и 20,6 миллиарда долларов соответственно.
Состояние основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана (11-е место в списке) сократилось на 151 миллион - до 14,3 миллиарда долларов, Романа Абрамовича (Evraz, восьмое место в рейтинге) - на 73,3 миллиона, до 18,3 миллиарда долларов.
Первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост состояния с начала года на 2,8 миллиарда долларов - до 32,8 миллиарда). Третье место – у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова. Его состояние выросло на 4,49 миллиарда долларов - до 27,6 миллиарда.
Четвертое место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. С начала года он разбогател на 3,47 миллиарда долларов, его состояние сейчас - 27,3 миллиарда долларов. На шестой позиции - Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние с начала года увеличилось на 4,08 миллиарда - до 20,7 миллиарда долларов. На девятом месте основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 1,46 миллиарда - до 17,6 миллиарда долларов).
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РоссияВиктор ВексельбергМегафонМеталлоинвестМихаил ФридманРоман АбрамовичНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
 
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