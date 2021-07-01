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Наука
https://ria.ru/20210701/migren-1739285649.html
Ученые выяснили, как вылечить мигрень с помощью питания
Ученые выяснили, как вылечить мигрень с помощью питания - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые выяснили, как вылечить мигрень с помощью питания
Американские ученые установили, что диета с большим количеством жирной рыбы и ограниченным — растительных масел, помогает облегчить головные боли у людей,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:00
2021-07-01T02:00
наука
здоровье
сша
диета
питание
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американские ученые установили, что диета с большим количеством жирной рыбы и ограниченным — растительных масел, помогает облегчить головные боли у людей, страдающих от регулярных мигреней. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.Мигрень — неврологическое заболевание, входит в число наиболее частых причин хронической головной боли. По оценкам Национальных институтов здоровья США, более четырех миллионов человек во всем мире страдают хронической мигренью — приступы у них случаются не менее 15 раз в месяц. Во время приступа, который длиться от четырех часов до трех дней, люди не могут нормально работать. Особенно подвержены мигреням женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Современные лекарства предлагают только частичное облегчение и часто имеют негативные побочные действия, включая седативный эффект, зависимость и привыкание. Поэтому ученые постоянно ищут альтернативные средства борьбы с мигренью. Исследователи из Национального института старения (NIA) США вместе с коллегами из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины провели исследование, в котором участвовали 182 взрослых, 88 процентов из которых женщины, страдающие мигренозными болями от 5 до 20 дней в месяц.Участников разделили на три группы, которые в течение 16 недель получали разную диету: первая группа — с высоким содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительных жиров, прежде всего линолевой кислоты; вторая — с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты; третья, контрольная — с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы, примерно соответствующую диете среднего американца. Линолевая кислота, находящаяся в составе кукурузного, соевого и других растительных масел, а также орехов и семян, относится к классу омега-6-ненасыщенных жирных кислот — предшественников оксилипинов, молекул, участвующих в регулировании боли и воспаления. Предыдущие исследования показали, что оксилипины, полученные из омега-3 жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, обладают обезболивающим действием, в то время как оксилипины, полученные из омега-6 жирных кислот, усиливают боль. Авторы решили проверить, насколько это верно для мигрени. Ранее они уже доказали, что линолевая кислота вызывает воспаление связанных с мигренью тканей, обрабатывающих боль, и проводящих путей в тройничном нерве, самом большом и наиболее сложном из 12 черепных нервов организма. Теперь исследователи получили подтверждение, что диета с низким содержанием линолевой кислоты и более высоким уровнем омега-3 жирных кислот может снизить воспаление этого болевого пути.Результаты показали, что диета с меньшим содержанием растительного масла и большим количеством жирной рыбы приводила к сокращению на 30-40 процентов общего количества часов головной боли в день, часов сильной головной боли в день и общего количества дней головной боли в месяц по сравнению с контрольной группой. В образцах крови участников первой группы также были более низкие уровни липидов, связанных с болью."Это исследование обнаружило доказательства того, что изменения в диете могут принести некоторое облегчение миллионам, страдающим от мигрени, — приводятся в пресс-релизе NIA слова руководителя исследования и первого автора статьи доктора Криса Рамсдена (Chris Ramsden). — Это еще одно свидетельство, что пища, которую мы едим, может влиять на болевые пути".Авторы планируют продолжить работу и изучить влияние питания на другие хронические болевые состояния.
https://ria.ru/20210630/dieta-1739212655.html
https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html
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здоровье, сша, диета, питание

Ученые выяснили, как вылечить мигрень с помощью питания

02:00 01.07.2021
 
© Depositphotos / gbh007Красная рыба с рисом и спаржей
Красная рыба с рисом и спаржей - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / gbh007
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американские ученые установили, что диета с большим количеством жирной рыбы и ограниченным — растительных масел, помогает облегчить головные боли у людей, страдающих от регулярных мигреней. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.
Мигрень — неврологическое заболевание, входит в число наиболее частых причин хронической головной боли. По оценкам Национальных институтов здоровья США, более четырех миллионов человек во всем мире страдают хронической мигренью — приступы у них случаются не менее 15 раз в месяц. Во время приступа, который длиться от четырех часов до трех дней, люди не могут нормально работать. Особенно подвержены мигреням женщины в возрасте от 18 до 44 лет.
Современные лекарства предлагают только частичное облегчение и часто имеют негативные побочные действия, включая седативный эффект, зависимость и привыкание. Поэтому ученые постоянно ищут альтернативные средства борьбы с мигренью.
Исследователи из Национального института старения (NIA) США вместе с коллегами из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины провели исследование, в котором участвовали 182 взрослых, 88 процентов из которых женщины, страдающие мигренозными болями от 5 до 20 дней в месяц.
Участников разделили на три группы, которые в течение 16 недель получали разную диету: первая группа — с высоким содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительных жиров, прежде всего линолевой кислоты; вторая — с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты; третья, контрольная — с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы, примерно соответствующую диете среднего американца.
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Линолевая кислота, находящаяся в составе кукурузного, соевого и других растительных масел, а также орехов и семян, относится к классу омега-6-ненасыщенных жирных кислот — предшественников оксилипинов, молекул, участвующих в регулировании боли и воспаления. Предыдущие исследования показали, что оксилипины, полученные из омега-3 жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, обладают обезболивающим действием, в то время как оксилипины, полученные из омега-6 жирных кислот, усиливают боль.
Авторы решили проверить, насколько это верно для мигрени. Ранее они уже доказали, что линолевая кислота вызывает воспаление связанных с мигренью тканей, обрабатывающих боль, и проводящих путей в тройничном нерве, самом большом и наиболее сложном из 12 черепных нервов организма. Теперь исследователи получили подтверждение, что диета с низким содержанием линолевой кислоты и более высоким уровнем омега-3 жирных кислот может снизить воспаление этого болевого пути.
Результаты показали, что диета с меньшим содержанием растительного масла и большим количеством жирной рыбы приводила к сокращению на 30-40 процентов общего количества часов головной боли в день, часов сильной головной боли в день и общего количества дней головной боли в месяц по сравнению с контрольной группой. В образцах крови участников первой группы также были более низкие уровни липидов, связанных с болью.
"Это исследование обнаружило доказательства того, что изменения в диете могут принести некоторое облегчение миллионам, страдающим от мигрени, — приводятся в пресс-релизе NIA слова руководителя исследования и первого автора статьи доктора Криса Рамсдена (Chris Ramsden). — Это еще одно свидетельство, что пища, которую мы едим, может влиять на болевые пути".
Авторы планируют продолжить работу и изучить влияние питания на другие хронические болевые состояния.
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