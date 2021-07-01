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Врио ректора МИФИ назначили Владимира Шевченко
Врио ректора МИФИ назначили Владимира Шевченко - РИА Новости, 01.07.2021
Врио ректора МИФИ назначили Владимира Шевченко
Врио ректора МИФИ назначен выходец из Курчатовского института Владимир Шевченко, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:37
2021-07-01T19:38
россия
курчатовский институт
образование - общество
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио ректора МИФИ назначен выходец из Курчатовского института Владимир Шевченко, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ."Временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко. В соответствии с приказом Минобрнауки Владимир Шевченко вступает в должность с 3 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".
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россия, курчатовский институт, образование - общество, общество
Врио ректора МИФИ назначили Владимира Шевченко
19:37 01.07.2021 (обновлено: 19:38 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНИЯУ "МИФИ"
НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Врио ректора МИФИ назначили Владимира Шевченко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио ректора МИФИ назначен выходец из Курчатовского института Владимир Шевченко, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко. В соответствии с приказом Минобрнауки Владимир Шевченко вступает в должность с 3 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Ярослав Кузьминов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 14:53В России
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Уточняется, что Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".
 
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