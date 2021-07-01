https://ria.ru/20210701/meksika-1739350088.html

В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"

В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V" - РИА Новости, 01.07.2021

В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз российской вакцины против COVID-19... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:23

2021-07-01T09:23

2021-07-01T09:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

мексика

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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента и рассчитывает на передачу российских технологий для организации в Мексике полного цикла производства, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено."Одобрение пилотной партии - это первая цель. На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц", - сказал Сентено.Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" была поставлена в Мексику накануне, что позволяет Birmex начать производство пилотных партий. Для запуска серийного производства они должны будут пройти проверку и получить одобрение местного санитарного регулятора Cofepris и российского института Гамалеи, разработчика препарата."Самая важная для нас перспектива - это возможность создания в Мексике обоих компонентов российской вакцины и организация полного цикла производства, для этого необходим трансфер технологии от института Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций", - уточнил чиновник.По словам Сентено, если все нормативные требования разработчика вакцины и мексиканского регулятора будут выполнены, в конце июля Birmex сможет приступить к "массовому" розливу и упаковке "Спутника V".

https://ria.ru/20210630/sputnik-1739199706.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире