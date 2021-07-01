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https://ria.ru/20210701/meksika-1739350088.html
В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"
В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V" - РИА Новости, 01.07.2021
В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"
Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз российской вакцины против COVID-19... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:23
2021-07-01T09:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
мексика
в мире
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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента и рассчитывает на передачу российских технологий для организации в Мексике полного цикла производства, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено."Одобрение пилотной партии - это первая цель. На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц", - сказал Сентено.Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" была поставлена в Мексику накануне, что позволяет Birmex начать производство пилотных партий. Для запуска серийного производства они должны будут пройти проверку и получить одобрение местного санитарного регулятора Cofepris и российского института Гамалеи, разработчика препарата."Самая важная для нас перспектива - это возможность создания в Мексике обоих компонентов российской вакцины и организация полного цикла производства, для этого необходим трансфер технологии от института Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций", - уточнил чиновник.По словам Сентено, если все нормативные требования разработчика вакцины и мексиканского регулятора будут выполнены, в конце июля Birmex сможет приступить к "массовому" розливу и упаковке "Спутника V".
https://ria.ru/20210630/sputnik-1739199706.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире
В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"
09:23 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Мексике намерены производить до 20 миллионов доз "Спутника V"

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента и рассчитывает на передачу российских технологий для организации в Мексике полного цикла производства, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено.
"Одобрение пилотной партии - это первая цель. На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц", - сказал Сентено.
Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" была поставлена в Мексику накануне, что позволяет Birmex начать производство пилотных партий. Для запуска серийного производства они должны будут пройти проверку и получить одобрение местного санитарного регулятора Cofepris и российского института Гамалеи, разработчика препарата.
"Самая важная для нас перспектива - это возможность создания в Мексике обоих компонентов российской вакцины и организация полного цикла производства, для этого необходим трансфер технологии от института Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций", - уточнил чиновник.
По словам Сентено, если все нормативные требования разработчика вакцины и мексиканского регулятора будут выполнены, в конце июля Birmex сможет приступить к "массовому" розливу и упаковке "Спутника V".
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМексикаВ мире
 
 
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