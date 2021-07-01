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Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном
Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном - РИА Новости, 01.07.2021
Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном
Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:47
2021-07-01T00:47
2021-07-01T00:47
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline.Лента, озаглавленная "Хороший, Барт и Локи" ("The Good, The Bart, and The Loki"), расскажет о противостоянии легендарной семьи из Спрингфилда и очаровательного злодея, которого в блокбастерах о супергероях сыграл Том Хиддлстон. Актер озвучил персонажа и в коротком метре. Картина выйдет на платформе Disney+ седьмого июля. Это не первый кроссовер с Симпсонами, который выпускает стриминговая платформа. Четвертого мая на сервисе состоялась премьера короткометражки "Мэгги Симпсон: пробуждение силы после тихого часа" ("Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from Its Nap"). В этом фильме младшая из рода Симпсонов встретилась со знаменитыми героями из "Звездных войн".
https://ria.ru/20210524/hiddleston-1733343574.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симпсоны, кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает
Deadline.
Лента, озаглавленная "Хороший, Барт и Локи" ("The Good, The Bart, and The Loki"), расскажет о противостоянии легендарной семьи из Спрингфилда и очаровательного злодея, которого в блокбастерах о супергероях сыграл Том Хиддлстон. Актер озвучил персонажа и в коротком метре.
Картина выйдет на платформе Disney+ седьмого июля.
Это не первый кроссовер с Симпсонами, который выпускает стриминговая платформа. Четвертого мая на сервисе состоялась премьера короткометражки "Мэгги Симпсон: пробуждение силы после тихого часа" ("Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from Its Nap"). В этом фильме младшая из рода Симпсонов встретилась со знаменитыми героями из "Звездных войн".