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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном
Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном - РИА Новости, 01.07.2021
Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном
Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:47
2021-07-01T00:47
культура
симпсоны
кино и сериалы
новости культуры
том хиддлстон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline.Лента, озаглавленная "Хороший, Барт и Локи" ("The Good, The Bart, and The Loki"), расскажет о противостоянии легендарной семьи из Спрингфилда и очаровательного злодея, которого в блокбастерах о супергероях сыграл Том Хиддлстон. Актер озвучил персонажа и в коротком метре. Картина выйдет на платформе Disney+ седьмого июля. Это не первый кроссовер с Симпсонами, который выпускает стриминговая платформа. Четвертого мая на сервисе состоялась премьера короткометражки "Мэгги Симпсон: пробуждение силы после тихого часа" ("Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from Its Nap"). В этом фильме младшая из рода Симпсонов встретилась со знаменитыми героями из "Звездных войн".
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симпсоны, кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон

Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном

00:47 01.07.2021
 
© Disney+Постер к короткометражке “The Good, The Bart, and The Loki”
Постер к короткометражке “The Good, The Bart, and The Loki”
© Disney+
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline.
Лента, озаглавленная "Хороший, Барт и Локи" ("The Good, The Bart, and The Loki"), расскажет о противостоянии легендарной семьи из Спрингфилда и очаровательного злодея, которого в блокбастерах о супергероях сыграл Том Хиддлстон. Актер озвучил персонажа и в коротком метре.
Картина выйдет на платформе Disney+ седьмого июля.
Это не первый кроссовер с Симпсонами, который выпускает стриминговая платформа. Четвертого мая на сервисе состоялась премьера короткометражки "Мэгги Симпсон: пробуждение силы после тихого часа" ("Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from Its Nap"). В этом фильме младшая из рода Симпсонов встретилась со знаменитыми героями из "Звездных войн".
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КультураСимпсоныКино и сериалыНовости культурыТом Хиддлстон
 
 
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