Симпсоны сразятся с Локи, озвученным Хиддлстоном

Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:47

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бог обмана из кинематографической вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев "Симпсонов", сообщает Deadline.Лента, озаглавленная "Хороший, Барт и Локи" ("The Good, The Bart, and The Loki"), расскажет о противостоянии легендарной семьи из Спрингфилда и очаровательного злодея, которого в блокбастерах о супергероях сыграл Том Хиддлстон. Актер озвучил персонажа и в коротком метре. Картина выйдет на платформе Disney+ седьмого июля. Это не первый кроссовер с Симпсонами, который выпускает стриминговая платформа. Четвертого мая на сервисе состоялась премьера короткометражки "Мэгги Симпсон: пробуждение силы после тихого часа" ("Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from Its Nap"). В этом фильме младшая из рода Симпсонов встретилась со знаменитыми героями из "Звездных войн".

