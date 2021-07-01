https://ria.ru/20210701/lekarstva-1739497937.html

Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств

Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств - РИА Новости, 01.07.2021

Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:07

2021-07-01T21:07

2021-07-01T21:08

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_d0034da8577535231e26ecd508c2578d.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается ещё на 7 месяцев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля следующего года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков.По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии, напоминает пресс-служба.При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортёры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739497275.html

https://ria.ru/20210611/markirovka-1736655665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин