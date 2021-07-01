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Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств
Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств - РИА Новости, 01.07.2021
Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:07
2021-07-01T21:08
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается ещё на 7 месяцев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля следующего года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков.По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии, напоминает пресс-служба.При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортёры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739497275.html
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств
21:07 01.07.2021 (обновлено: 21:08 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупатели в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается ещё на 7 месяцев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля следующего года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков.
По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии, напоминает пресс-служба.
При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортёры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает, отмечается в сообщении.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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