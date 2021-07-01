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Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием - РИА Новости, 01.07.2021
Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:01
2021-07-01T10:01
россия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие."За прошедшие годы благодаря четко слаженной работе, мастерству коллектива телеканал получил заслуженное признание профессионального сообщества, а главное – завоевал громадную популярность у многомиллионной аудитории в России и за ее пределами. Корреспондентов "России 24" отличают непредвзятость, приверженность идеалам высококачественной журналистики", - говорится в поздравлении министра на сайте дипведомства.Как отметил Лавров, работая в непростых условиях, журналисты канала отстаивают право зрителя на получение достоверной информации по различным актуальным сюжетам, в том числе внешнеполитическим.Лавров пожелал главному редактору телеканала Евгению Бекасову и всем его коллегам "творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго".
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60
россия, сергей лавров, общество
Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
10:01 01.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием со дня начала вещания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания.
В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие.
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:42Культура
Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"
"За прошедшие годы благодаря четко слаженной работе, мастерству коллектива телеканал получил заслуженное признание профессионального сообщества, а главное – завоевал громадную популярность у многомиллионной аудитории в России и за ее пределами. Корреспондентов "России 24" отличают непредвзятость, приверженность идеалам высококачественной журналистики", - говорится в поздравлении министра на сайте дипведомства.
Как отметил Лавров, работая в непростых условиях, журналисты канала отстаивают право зрителя на получение достоверной информации по различным актуальным сюжетам, в том числе внешнеполитическим.
"На Смоленской площади (в МИД РФ – ред.) дорожат сложившимися товарищескими отношениями с "Россией 24". Готовы к их продолжению в интересах укрепления объективного образа нашей страны на международной арене", - подчеркнул министр.
Лавров пожелал главному редактору телеканала Евгению Бекасову и всем его коллегам "творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго".
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09:59
Путин поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
 
РоссияСергей ЛавровОбщество
 
 
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