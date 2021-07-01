Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием со дня начала вещания
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания.
В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие.
"За прошедшие годы благодаря четко слаженной работе, мастерству коллектива телеканал получил заслуженное признание профессионального сообщества, а главное – завоевал громадную популярность у многомиллионной аудитории в России и за ее пределами. Корреспондентов "России 24" отличают непредвзятость, приверженность идеалам высококачественной журналистики", - говорится в поздравлении министра на сайте дипведомства.
Как отметил Лавров, работая в непростых условиях, журналисты канала отстаивают право зрителя на получение достоверной информации по различным актуальным сюжетам, в том числе внешнеполитическим.
"На Смоленской площади (в МИД РФ – ред.) дорожат сложившимися товарищескими отношениями с "Россией 24". Готовы к их продолжению в интересах укрепления объективного образа нашей страны на международной арене", - подчеркнул министр.
Лавров пожелал главному редактору телеканала Евгению Бекасову и всем его коллегам "творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго".