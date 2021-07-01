https://ria.ru/20210701/lavrov-1739355075.html

Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием

Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием - РИА Новости, 01.07.2021

Лавров поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:01

2021-07-01T10:01

2021-07-01T10:01

россия

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием со дня начала вещания.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие."За прошедшие годы благодаря четко слаженной работе, мастерству коллектива телеканал получил заслуженное признание профессионального сообщества, а главное – завоевал громадную популярность у многомиллионной аудитории в России и за ее пределами. Корреспондентов "России 24" отличают непредвзятость, приверженность идеалам высококачественной журналистики", - говорится в поздравлении министра на сайте дипведомства.Как отметил Лавров, работая в непростых условиях, журналисты канала отстаивают право зрителя на получение достоверной информации по различным актуальным сюжетам, в том числе внешнеполитическим.Лавров пожелал главному редактору телеканала Евгению Бекасову и всем его коллегам "творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго".

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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россия, сергей лавров, общество