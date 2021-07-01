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Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио - РИА Новости, 01.07.2021
Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии за ряд нарушений аннулировал лицензию Radio PIK, которое вещает на русском языке, говорится в сообщении на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:44
2021-07-01T16:44
латвия
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РИГА, 1 июл - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии за ряд нарушений аннулировал лицензию Radio PIK, которое вещает на русском языке, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным совета, решение NEPLP связано с тремя грубыми нарушениями, допущенными радиостанцией в эфире."В первом случае радио было оштрафовано за распространение грубых и неприличных выражений во втором - за призывы к военному конфликту и свержению государства в эфире аналитической передачи. В третьем случае радио не обеспечило разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах", - пояснили в совете.Radio PIK – одна из старейших радиостанций Латвии, которая вещает на русском языке. В эфире выходят программы о политике, культуре, экономике.
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латвия, в мире
Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:44 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио за ряд нарушений

Читать ria.ru в
РИГА, 1 июл - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии за ряд нарушений аннулировал лицензию Radio PIK, которое вещает на русском языке, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным совета, решение NEPLP связано с тремя грубыми нарушениями, допущенными радиостанцией в эфире.
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"В первом случае радио было оштрафовано за распространение грубых и неприличных выражений во втором - за призывы к военному конфликту и свержению государства в эфире аналитической передачи. В третьем случае радио не обеспечило разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах", - пояснили в совете.
Radio PIK – одна из старейших радиостанций Латвии, которая вещает на русском языке. В эфире выходят программы о политике, культуре, экономике.
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