Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/kuzminov-1739414194.html
Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики
Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики - РИА Новости, 01.07.2021
Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который занимал со дня основания университета в 1992 году; он станет научным руководителем вуза,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:33
2021-07-01T15:53
навигатор абитуриента
общество
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151277/38/1512773881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b348e8a2d57a3de838aa20898760c6.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который занимал со дня основания университета в 1992 году; он станет научным руководителем вуза, заявили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.Кузьминов родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет МГУ. Был ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 году, после того, как вместе с научным руководителем ВШЭ Егением Ясиным предложил кабмину концепцию создания экономического вуза нового образца. Под его руководством ГУ-ВШЭ, организованный с нуля, за 10 лет стал одним из ведущих университетов России.В 1997 году Кузьминов возглавил группу, разработавшую концепцию организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. С 1999 года стал членом совета Центра стратегических разработок и руководителем ряда направлений подготовки национальной стратегии, в том числе по развитию образования.В 2001 году по инициативе Кузьминова был создан Российский общественный совет развития образования, объединяющий общественных деятелей, считающих образование национальным приоритетом России.Кузьминов - один из основных разработчиков реформы государственной службы, административной реформы и программы борьбы с коррупцией. В 1998 году опубликовал "Тезисы о коррупции", где сформулировал основные направления реформы государственного аппарата. В 2000 году под руководством Кузьминова был подготовлен доклад об административной реформе, в 2002-2003 годах - серия докладов по анализу и упорядочению функций государственных органов исполнительной власти, бюджетированию и оценке эффективности их работы, по электронным административным регламентам.В первом составе Общественной палаты РФ (2006-2008 годы) вошел в совет ОП и возглавил комиссию по вопросам интеллектуального потенциала нации.В феврале 2011 года правительством РФ и экспертным сообществом во главе с Кузьминовым и ректором РАНХиГС Владимиром Мау были созданы экспертные группы по доработке стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Кузьминов стал соруководителем экспертной группы по направлению "Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика".На выборах в столичный парламент в сентябре 2014 года Кузьминов одержал победу в 45-м избирательном округе и был избран депутатом Могордумы VI созыва.Имеет ряд государственных наград. В 2002 году получил Орден почета, в 2012 году - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2017 году – медаль Столыпина II степени и орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
https://na.ria.ru/20201027/vshe-1581740783.html
https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html
https://na.ria.ru/20200304/1568147464.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151277/38/1512773881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b1230797d988dd7f2b19ff6b6ff12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, общество, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество
Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики
14:33 01.07.2021 (обновлено: 15:53 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРектор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который занимал со дня основания университета в 1992 году; он станет научным руководителем вуза, заявили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
"Да, можем подтвердить... Он станет научным руководителем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли ректор ВШЭ покинул пост.
Кузьминов родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет МГУ. Был ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 году, после того, как вместе с научным руководителем ВШЭ Егением Ясиным предложил кабмину концепцию создания экономического вуза нового образца. Под его руководством ГУ-ВШЭ, организованный с нуля, за 10 лет стал одним из ведущих университетов России.
В 1997 году Кузьминов возглавил группу, разработавшую концепцию организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. С 1999 года стал членом совета Центра стратегических разработок и руководителем ряда направлений подготовки национальной стратегии, в том числе по развитию образования.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ММПЦ МИА Россия сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению олимпиады Я – профессионал. 7 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 13:11
Кузьминов отметил рост качества высшего образования в регионах
В 2001 году по инициативе Кузьминова был создан Российский общественный совет развития образования, объединяющий общественных деятелей, считающих образование национальным приоритетом России.
Кузьминов - один из основных разработчиков реформы государственной службы, административной реформы и программы борьбы с коррупцией. В 1998 году опубликовал "Тезисы о коррупции", где сформулировал основные направления реформы государственного аппарата. В 2000 году под руководством Кузьминова был подготовлен доклад об административной реформе, в 2002-2003 годах - серия докладов по анализу и упорядочению функций государственных органов исполнительной власти, бюджетированию и оценке эффективности их работы, по электронным административным регламентам.
В первом составе Общественной палаты РФ (2006-2008 годы) вошел в совет ОП и возглавил комиссию по вопросам интеллектуального потенциала нации.
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:44Распространение коронавируса
Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие
В феврале 2011 года правительством РФ и экспертным сообществом во главе с Кузьминовым и ректором РАНХиГС Владимиром Мау были созданы экспертные группы по доработке стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Кузьминов стал соруководителем экспертной группы по направлению "Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика".
На выборах в столичный парламент в сентябре 2014 года Кузьминов одержал победу в 45-м избирательном округе и был избран депутатом Могордумы VI созыва.
Имеет ряд государственных наград. В 2002 году получил Орден почета, в 2012 году - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2017 году – медаль Столыпина II степени и орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Ярослав Кузьминов - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
4 марта 2020, 15:07
Кузьминов рассказал, какие рейтинги вузов отражают престиж страны
 
Навигатор абитуриентаОбществоЯрослав КузьминовВысшая школа экономики (ВШЭ)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
Лента новостейМолния