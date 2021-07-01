https://ria.ru/20210701/kuzminov-1739414194.html

Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики

Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики - РИА Новости, 01.07.2021

Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который занимал со дня основания университета в 1992 году; он станет научным руководителем вуза,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:33

2021-07-01T14:33

2021-07-01T15:53

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высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который занимал со дня основания университета в 1992 году; он станет научным руководителем вуза, заявили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.Кузьминов родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет МГУ. Был ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 году, после того, как вместе с научным руководителем ВШЭ Егением Ясиным предложил кабмину концепцию создания экономического вуза нового образца. Под его руководством ГУ-ВШЭ, организованный с нуля, за 10 лет стал одним из ведущих университетов России.В 1997 году Кузьминов возглавил группу, разработавшую концепцию организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. С 1999 года стал членом совета Центра стратегических разработок и руководителем ряда направлений подготовки национальной стратегии, в том числе по развитию образования.В 2001 году по инициативе Кузьминова был создан Российский общественный совет развития образования, объединяющий общественных деятелей, считающих образование национальным приоритетом России.Кузьминов - один из основных разработчиков реформы государственной службы, административной реформы и программы борьбы с коррупцией. В 1998 году опубликовал "Тезисы о коррупции", где сформулировал основные направления реформы государственного аппарата. В 2000 году под руководством Кузьминова был подготовлен доклад об административной реформе, в 2002-2003 годах - серия докладов по анализу и упорядочению функций государственных органов исполнительной власти, бюджетированию и оценке эффективности их работы, по электронным административным регламентам.В первом составе Общественной палаты РФ (2006-2008 годы) вошел в совет ОП и возглавил комиссию по вопросам интеллектуального потенциала нации.В феврале 2011 года правительством РФ и экспертным сообществом во главе с Кузьминовым и ректором РАНХиГС Владимиром Мау были созданы экспертные группы по доработке стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Кузьминов стал соруководителем экспертной группы по направлению "Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика".На выборах в столичный парламент в сентябре 2014 года Кузьминов одержал победу в 45-м избирательном округе и был избран депутатом Могордумы VI созыва.Имеет ряд государственных наград. В 2002 году получил Орден почета, в 2012 году - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2017 году – медаль Столыпина II степени и орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

https://na.ria.ru/20201027/vshe-1581740783.html

https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html

https://na.ria.ru/20200304/1568147464.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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