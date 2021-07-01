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В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине - РИА Новости, 01.07.2021
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
Сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил пожаловавшейся президенту на протекающую крышу детсада местной жительнице, не угрожал ей и не просил отозвать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:51
2021-07-01T15:51
2021-07-01T15:51
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
новокузнецк
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общество
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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил пожаловавшейся президенту на протекающую крышу детсада местной жительнице, не угрожал ей и не просил отозвать обращение на прямую линию, сообщила РИА Новости министр образования Кузбасса Софья Балакирева.Елена Калинина обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."Сотрудник, который общался с заявительницей, установлен и уже опрошен правоохранительными органами. Также установлено, что заявительнице не угрожали и не просили отзывать ее обращение на прямую линию", – сказала Балакирева.
https://ria.ru/20210630/novokuznetsk-1739268030.html
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прямая линия с владимиром путиным, новокузнецк, кемеровская область, общество
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
Власти заявили, что сотрудник мэрии Новокузнецка не угрожал пожаловавшейся Путину женщине