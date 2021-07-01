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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210701/kuzbass-1739431682.html
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине - РИА Новости, 01.07.2021
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
Сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил пожаловавшейся президенту на протекающую крышу детсада местной жительнице, не угрожал ей и не просил отозвать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:51
2021-07-01T15:51
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
новокузнецк
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил пожаловавшейся президенту на протекающую крышу детсада местной жительнице, не угрожал ей и не просил отозвать обращение на прямую линию, сообщила РИА Новости министр образования Кузбасса Софья Балакирева.Елена Калинина обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."Сотрудник, который общался с заявительницей, установлен и уже опрошен правоохранительными органами. Также установлено, что заявительнице не угрожали и не просили отзывать ее обращение на прямую линию", – сказала Балакирева.
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прямая линия с владимиром путиным, новокузнецк, кемеровская область, общество
В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:51 01.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Власти заявили, что сотрудник мэрии Новокузнецка не угрожал пожаловавшейся Путину женщине

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил пожаловавшейся президенту на протекающую крышу детсада местной жительнице, не угрожал ей и не просил отозвать обращение на прямую линию, сообщила РИА Новости министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
Елена Калинина обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
"Сотрудник, который общался с заявительницей, установлен и уже опрошен правоохранительными органами. Также установлено, что заявительнице не угрожали и не просили отзывать ее обращение на прямую линию", – сказала Балакирева.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 16:50Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Прямая линия с Владимиром ПутинымНовокузнецкКемеровская областьОбщество
 
 
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