https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739478684.html

В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19

В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19

Прокуратура Саратовской области начала проверку после заражения коронавирусом пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере "Буревестник", сообщает... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:21

2021-07-01T19:21

2021-07-01T19:21

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

генеральная прокуратура рф

энгельсский район

саратовская область

происшествия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после заражения коронавирусом пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере "Буревестник", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту заболевания новой COVID-19 в детском оздоровительном лагере "Буревестник" в Энгельсском районе. Установлено, что 29 июня у пяти сотрудников учреждения диагностировано заболевание коронавирусом. В лагере отдыхали 174 ребенка, 71 из которых находились в непосредственном контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.Отмечается, что дети и работники, которые находились с ними в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку полноты выполнения должностными лицами противоэпидемических мероприятий и требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210627/lager-1738780585.html

https://ria.ru/20210629/lager-1739103966.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, энгельсский район, саратовская область, происшествия