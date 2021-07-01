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В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19
В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19
Прокуратура Саратовской области начала проверку после заражения коронавирусом пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере "Буревестник", сообщает... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:21
2021-07-01T19:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
энгельсский район
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после заражения коронавирусом пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере "Буревестник", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту заболевания новой COVID-19 в детском оздоровительном лагере "Буревестник" в Энгельсском районе. Установлено, что 29 июня у пяти сотрудников учреждения диагностировано заболевание коронавирусом. В лагере отдыхали 174 ребенка, 71 из которых находились в непосредственном контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.Отмечается, что дети и работники, которые находились с ними в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку полноты выполнения должностными лицами противоэпидемических мероприятий и требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210627/lager-1738780585.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, энгельсский район, саратовская область, происшествия
В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19
19:21 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прокуроры начали проверку после вспышки COVID-19 в детском лагере Саратовской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после заражения коронавирусом пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере "Буревестник", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту заболевания новой COVID-19 в детском оздоровительном лагере "Буревестник" в Энгельсском районе. Установлено, что 29 июня у пяти сотрудников учреждения диагностировано заболевание коронавирусом. В лагере отдыхали 174 ребенка, 71 из которых находились в непосредственном контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дети и работники, которые находились с ними в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.
Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку полноты выполнения должностными лицами противоэпидемических мероприятий и требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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