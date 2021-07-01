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https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739468906.html
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое
Число пациентов с коронавирусом в Москве, находящихся на ИВЛ, с 14 июня увеличилось в полтора раза, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:37
2021-07-01T18:43
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Москве, находящихся на ИВЛ, с 14 июня увеличилось в полтора раза, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы, опубликованные в Telegram-канале.Согласно графику, 14 июня на ИВЛ находились 457 человек. По состоянию на 1 июля к ИВЛ подключены 709 пациентов.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое
18:37 01.07.2021 (обновлено: 18:43 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Москве количество пациентов с COVID-19 на ИВЛ с 14 июня увеличилось почти вдвое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Москве, находящихся на ИВЛ, с 14 июня увеличилось в полтора раза, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы, опубликованные в Telegram-канале.
Согласно графику, 14 июня на ИВЛ находились 457 человек. По состоянию на 1 июля к ИВЛ подключены 709 пациентов.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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