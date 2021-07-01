https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739468906.html

В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое

В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое

Число пациентов с коронавирусом в Москве, находящихся на ИВЛ, с 14 июня увеличилось в полтора раза, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:37

2021-07-01T18:37

2021-07-01T18:43

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Москве, находящихся на ИВЛ, с 14 июня увеличилось в полтора раза, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы, опубликованные в Telegram-канале.Согласно графику, 14 июня на ИВЛ находились 457 человек. По состоянию на 1 июля к ИВЛ подключены 709 пациентов.

https://ria.ru/20210701/delta-1739400659.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва