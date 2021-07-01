В Тульской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Тульской области переводят на удаленку 30% работников из-за COVID-19
РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения в связи с COVID-19 вводят в Тульской области, они, в частности, касаются заполняемости театров и предприятий общепита, а также обязательного перевода на удаленку 30% работников, сообщается на сайте правительства региона.
"В регионе введены дополнительные ограничительные меры и ужесточены санитарные требования к общепиту... Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", - значится в сообщении.
Уточняется, что с 1 июля запрещена деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общественного питания смогут продолжить работу в установленные ранее часы, то есть с 7.00 до 24.00, только при наполнении зала не более чем на 80%. Для кафе, ресторанов и фуд-кортов также обязательны к исполнению требования, подписанные главным санитарным врачом области. В их числе измерение температуры у персонала перед началом смен, работа сотрудников в средствах индивидуальной защиты, дезинфекция и проветривание залов. Кроме того, предприятиям общепита рекомендовано обслуживать не более двух посетителей за одним столом.
"С 5 июля наступает обязательное требование заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов не более, чем на 30%. Кроме того, перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов всех работников предприятий и организаций со следующего понедельника носит обязательный характер", - отмечается на сайте правительства области с уточнением, что в первую очередь рекомендуется переводить на удаленку прошедших первый этап вакцинации для формирования у них полноценного иммунного ответа.