https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739418658.html

Кошки могут заболеть COVID-19 при контакте с постелью зараженного хозяина

Кошки могут заболеть COVID-19 при контакте с постелью зараженного хозяина - РИА Новости, 01.07.2021

Кошки могут заболеть COVID-19 при контакте с постелью зараженного хозяина

Канадские ученые обнаружили, что спящие на постельном белье зараженного коронавирусом хозяина кошки подвергаются дополнительному риску заболеть. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:51

2021-07-01T14:51

2021-07-01T14:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канадские ученые обнаружили, что спящие на постельном белье зараженного коронавирусом хозяина кошки подвергаются дополнительному риску заболеть.Результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID, которая в этом году проводилась в онлайн-режиме."Если человек заразился COVID-19, существует высокая вероятность, что он передаст его своему питомцу. Кошки, особенно те, которые спят на кровати своего хозяина, подвергаются особому риску. Итак, если у вас COVID-19, я бы посоветовала вам держать животное подальше от спальни и стараться снизить контакты до минимума", - заявила соавтор исследования профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле.В рамках исследования профессор и ее коллеги протестировали 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей на предмет наличия антител. Кроме того, для сравнения ученые также провели тест на антитела у 75 собак и 75 кошек, взятых из приюта.Согласно результатам, положительный тест на антитела был выявлен у 67% (32/48) кошек и 43% (23/54) собак, проживающих с хозяевами, что говорит о том, что животные переболели COVID-19. При этом только у 9% (7/75) собак из приюта и 3% (2/75) бездомных кошек были обнаружены антитела.Исследователи выяснили, что количество времени, проведенное с питомцами, не влияло на вероятность заражения животного. Однако было замечено, что кошки, которые спали на постельном белье зараженного хозяина, чаще болели коронавирусом.Ранее ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора выявили два случая заболевания кошек коронавирусом за полтора года. Отмечалось, что человек от кошки заразиться не может.

https://ria.ru/20210623/antitela-1738184763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/covid-1603240593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире