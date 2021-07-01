https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739393409.html

В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей

В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей - РИА Новости, 01.07.2021

В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей

Атипичное течение заболевания COVID-19 выявлено у троих детей в Ивановской области, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:11

2021-07-01T13:11

2021-07-01T13:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ивановская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738262663_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_8c06c013581bab04c520fef73bbbf027.jpg

РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Атипичное течение заболевания COVID-19 выявлено у троих детей в Ивановской области, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин."Что тревожит. Мы вчера зафиксировали три очень тяжелых случая заболевания у детей. Детишки маленькие: 1 год 4 месяца, 2 года и 4 года. Обычно у детей у нас протекает инфекция в легкой форме, подобно ОРВИ. В данном случае дети болеют очень тяжело... Течение поскольку атипичное, будем брать мазки, отправлять в Москву, просить определить штамм", - сказал Фокин в ходе брифинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией в области.Он уточнил, что дети находятся в больницах.Всего в регионе с начала наблюдений переболели 2834 ребенка, у всех заболевание протекало в легкой форме.

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, общество