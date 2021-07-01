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В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей
В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей - РИА Новости, 01.07.2021
В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей
Атипичное течение заболевания COVID-19 выявлено у троих детей в Ивановской области, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:11
2021-07-01T13:11
2021-07-01T13:11
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РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Атипичное течение заболевания COVID-19 выявлено у троих детей в Ивановской области, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин."Что тревожит. Мы вчера зафиксировали три очень тяжелых случая заболевания у детей. Детишки маленькие: 1 год 4 месяца, 2 года и 4 года. Обычно у детей у нас протекает инфекция в легкой форме, подобно ОРВИ. В данном случае дети болеют очень тяжело... Течение поскольку атипичное, будем брать мазки, отправлять в Москву, просить определить штамм", - сказал Фокин в ходе брифинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией в области.Он уточнил, что дети находятся в больницах.Всего в регионе с начала наблюдений переболели 2834 ребенка, у всех заболевание протекало в легкой форме.
ивановская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, общество
В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей
Три тяжелых случая заболевания COVID-19 у детей выявили в Ивановской области