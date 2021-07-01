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В Москве за сутки госпитализировали 1690 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1690 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1690 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1690 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 709 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:49
2021-07-01T11:49
2021-07-01T11:49
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1690 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 709 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 7597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1690 человек. На ИВЛ находятся 709 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 5934 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1164653. В столице скончались 108 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1690 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1690 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 709 человек