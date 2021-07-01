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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739374038.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:40
2021-07-01T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,13%, 3. Республика Ингушетия - 0,15%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество, республика ингушетия, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:40 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Карачаево-Черкессии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,13%, 3. Республика Ингушетия - 0,15%", - говорится в сообщении.
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