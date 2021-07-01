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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:40
2021-07-01T11:40
2021-07-01T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,13%, 3. Республика Ингушетия - 0,15%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Карачаево-Черкессии