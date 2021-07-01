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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:40

2021-07-01T11:40

2021-07-01T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

карачаево-черкесская республика (кчр)

здоровье - общество

республика ингушетия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,13%, 3. Республика Ингушетия - 0,15%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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