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Путин и Лукашенко договорились о скорых личных контактах

Путин и Лукашенко договорились о скорых личных контактах - РИА Новости, 01.07.2021

Путин и Лукашенко договорились о скорых личных контактах

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время прошедшего в четверг телефонного разговора договорились о предстоящих в ближайшее... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:16

2021-07-01T12:16

2021-07-01T12:16

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

политика

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время прошедшего в четверг телефонного разговора договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах, сообщила пресс-служба белорусского президента."Во время разговора президенты договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах", - отмечается в сообщении.Там говорится, что накануне участия в Форуме регионов Белоруссии и России, пленарное заседание которого пройдет в онлайн-формате в четверг, главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество."Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика