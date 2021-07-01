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На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний
На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний - РИА Новости, 01.07.2021
На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний
На территории Московской области успешно работают 120 белорусских компаний, сотрудничество региона с республикой является взаимным и дает результат, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:24
2021-07-01T17:24
новости подмосковья
россия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
белоруссия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На территории Московской области успешно работают 120 белорусских компаний, сотрудничество региона с республикой является взаимным и дает результат, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."На территории Подмосковья успешно работают 120 белорусских компаний, открыты представительства белорусских компаний, которые поставляют продукты питания и машиностроения", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".Губернатор отметил, что сотрудничество с Белоруссией является взаимным и дает результат. По внешнеторговому обороту с областью республика, по его словам, занимает второе место после Китая.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также другие чиновники в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), белоруссия

На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний

17:24 01.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На территории Московской области успешно работают 120 белорусских компаний, сотрудничество региона с республикой является взаимным и дает результат, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"На территории Подмосковья успешно работают 120 белорусских компаний, открыты представительства белорусских компаний, которые поставляют продукты питания и машиностроения", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".
Губернатор отметил, что сотрудничество с Белоруссией является взаимным и дает результат. По внешнеторговому обороту с областью республика, по его словам, занимает второе место после Китая.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также другие чиновники в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
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Новости ПодмосковьяРоссияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Белоруссия
 
 
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