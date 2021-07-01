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На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний

На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний - РИА Новости, 01.07.2021

На территории Подмосковья работают 120 белорусских компаний

На территории Московской области успешно работают 120 белорусских компаний, сотрудничество региона с республикой является взаимным и дает результат, заявил... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:24

2021-07-01T17:24

2021-07-01T17:24

новости подмосковья

россия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

белоруссия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На территории Московской области успешно работают 120 белорусских компаний, сотрудничество региона с республикой является взаимным и дает результат, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."На территории Подмосковья успешно работают 120 белорусских компаний, открыты представительства белорусских компаний, которые поставляют продукты питания и машиностроения", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".Губернатор отметил, что сотрудничество с Белоруссией является взаимным и дает результат. По внешнеторговому обороту с областью республика, по его словам, занимает второе место после Китая.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также другие чиновники в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.

https://ria.ru/20210630/qr-kody-1739319321.html

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московская область (подмосковье)

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), белоруссия