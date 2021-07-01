https://ria.ru/20210701/kirovskaya-1739414711.html

Кировская область

Кировская область - РИА Новости, 01.07.2021

Кировская область

Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, расположена на северо-востоке Европейской части страны. Входит в состав Приволжского... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:36

2021-07-01T14:36

2021-07-01T14:36

кировская область

справки

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Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, расположена на северо-востоке Европейской части страны. Входит в состав Приволжского федерального округа. 7 декабря 1934 года по постановлению ВЦИК был образован Кировский край, в 1936 году он был преобразован в Кировскую область. Это единственный регион, который граничит с девятью субъектами Российской Федерации. На юге Кировская область граничит с Республиками Татарстан и Марий Эл; на западе – с Вологодской и Нижегородской областями; на севере – с Архангельской областью, Республикой Коми; на востоке – с Пермским краем; на юго-востоке – с Удмуртией.Площадь территории области – 120,4 тысячи квадратных километров.Численность населения на начало 2021 года – 1,250 миллиона человек. Административный центр – город Киров. Наиболее крупные города области: Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Котельнич, Омутнинск, Яранск. Кировская область включает в себя 294 муниципальных образования, в том числе 25 муниципальных районов, шесть городских округов, 14 муниципальных округов, 215 сельских поселений и 34 городских поселения.Губернатор является высшим должностным лицом Кировской области. В сентябре 2017 года в должность губернатора области вступил Игорь Васильев. Ведущими отраслями промышленности Кировской области являются: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, металлургическое производство, лесоперерабатывающий комплекс, электроэнергетика. Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет более 85%.Машиностроение представлено предприятиями авиационной, электротехнической, станкостроительной, инструментальной промышленности, подъемно-транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. Наиболее крупные предприятия: АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе", ООО "Молот-Оружие", ОАО "Кирскабель", АО "Завод "Сельмаш", ПАО "Кировский завод "Маяк", ОАО "Электромашиностроительный завод "Вэлконт".Предприятия отрасли производят авиационное электрооборудование, провода неизолированные для ЛЭП, различные виды кабеля, станки металлорежущие и деревообрабатывающие, оборудование непрерывного транспорта, железнодорожные краны, инструмент электрический и мерительный, высококачественные товары народного потребления: машины стиральные автоматические, спортивные ружья и карабины, радиоприемные устройства, широкий спектр электрических и газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Предприятия химической и нефтехимической промышленности производят минеральные удобрения, синтетический каучук, фторполимеры, резиновые и пластмассовые изделия, шины для легковых и грузовых автомобилей. Крупные предприятия отрасли: филиал АО "Объединенная химическая компания "УралХим" в Кирово-Чепецке, ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ООО "Производственный комплекс Киров Тайр", ОАО "Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож".Предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажная промышленности производят древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, фанеры клееные, отделочные материалы из древесины, различные виды технической и потребительской бумаги, тарный картон. Наиболее крупные предприятия: АО "Красный якорь", ООО "Вятский фанерный комбинат", АО "Нововятский лыжный комбинат", ООО "ИКЕА Индастри Вятка", ООО "Демьяновские мануфактуры", ОАО "Майсклес", ООО "Лестехснаб плюс", ООО ПКП "Алмис", ООО "Бумажные традиции".Металлургическое производство представлено предприятиями черной металлургии (АО "Омутнинский металлургический завод") и цветной металлургии (ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов"). Легкая промышленность региона представлена производством кожи, пошивом обуви, производством меха, меховых изделий, швейным и трикотажным производством, а также развиты индустрия детских товаров, реабилитационная индустрия и народные художественные промыслы.Агропромышленный комплекс области занимает 8% в валовом региональном продукте Кировской области.Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства области, производящей более 67% валовой продукции сельского хозяйства. Ведущим направлением отрасли является развитие молочного скотоводства. Кировская область входит в десятку лучших среди регионов России. По объему производства молока в сельскохозяйственных организациях Кировская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе (после Республик Татарстан и Удмуртия) и пятое место в Российской Федерации.Основные выращиваемые сельскохозяйственные культуры: зерновые, кормовые культуры, картофель и овощи. В структуре зерновых преобладают рожь, ячмень, пшеница и овес.В 2014 году в Кировской области был создан Центр кластерного развития (ЦКР). В рамках деятельности ЦКР меры государственной поддержки оказываются субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам территориальных кластеров. В настоящее время на территории Кировской области ведут деятельность четыре территориальных кластера: биотехнологический и биофармацевтический кластеры, туристско-рекреационный и кластер информационных технологий.Основное богатство Вятского края – лес. Леса занимают две трети территории области. Общий запас древесины составляет более миллиарда кубометров, расчетная лесосека – более 16 миллионов кубометров.В регионе находятся крупнейшие в Европе залежи фосфоритов (45% всех фосфоритов, добываемых в России), а также большие запасы торфа (50% всего российского торфа добывается в Кировской области), полезных ископаемых для производства строительных материалов – это известняки, стекольные пески, сырье для производства керамзита, керамического кирпича. Область также богата минеральными источниками и лечебными грязями.На территории области расположены 198 особо охраняемых природных территорий, государственный природный заповедник "Нургуш", государственные природные заказники "Пижемский", "Былина", "Бушковский лес", 173 памятника природы регионального значения, зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а также 21 особо охраняемая природная территория местного значения.В области развивается более 10 видов художественных народных промыслов. Своеобразным символом Вятки стала знаменитая на весь мир дымковская расписная игрушка, существующая уже более 400 лет.На территории Кировской области сохранилось более 3,5 тысяч памятников археологии, истории, градостроительства и архитектуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, справки